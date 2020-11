Clamoroso: Valentino Rossi è di nuovo positivo al COVID-19!

Il pilota della Yamaha ha saltato i due Gran Premio di Aragon dopo essere risultato positivo al COVID-19 a metà ottobre, come annunciato dallo stesso Rossi sui social network.

Lo scorso fine settimana, dopo 21 giorni di reclusione e test PCR quasi giornalieri, Rossi è riuscito a tornare nel paddock del circuito di Valencia dopo due essere risultato negativo a due controlli consecutivi, e a salire in alla moto a partire dalla FP3 di sabato.

Martedì, dopo un ulteriore test richiesto dal protocollo per consentirgli di entrare nuovamente nel paddock per il Gran Premio della Comunità Valenciana di questo fine settimana, Rossi è risultato nuovamente positivo, stando a quanto ha appreso Motorsport.com, e quindi ora si dovrà sottoporre ad un nuovo test PCR.

Rossi, che fino ad ora ha fatto ben sette zero in questa stagione, gli ultimi sei consecutivi, e che a fine stagione concluderà la sua avventura nel team ufficiale Yamaha, potrebbe dire addio in anticipo a quella che è stata la sua peggior stagione nel Mondiale. Un anno atipico, che è diventato un vero incubo per il 41enne di Tavullia.

Falso negativo o ricontagiato?

Quello che resta da vedere ora è se i test negativi di Valentino della scorsa settimana fossero falsi negativi, e quindi ha gareggiato essendo incosapevolmente malato lo scorso fine settimana, oppure se si è infettato nuovamente tra domenica sera e martedì, quando è stato effettuato di nuovo il test.

Lo scorso fine settimana, l'americano Garrett Gerloff, che difende i colori della Yamaha nel Mondiale Superbike, ha sostituito Rossi nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Europa, riconsegnando la M1 al "Dottore" nella giornata di sabato.

Gerloff, che abita a Santpedor, vicino a Barcellona, potrebbe essere nuovamente reclutato per sostituire Rossi se l'italiano non sarà in grado di competere nei due Gran Premi conclusivi della stagione.