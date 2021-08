Clamoroso: Yamaha appieda Vinales per il GP d'Austria!

Che stessero volando gli stracci ormai era abbastanza evidente e basta andare a vedere le dichiarazioni di Maverick Vinales al termine del Gran Premio di Stiria di domenica scorsa, ma che la Yamaha arrivasse addirittura ad appiedarlo per il Gran Premio d'Austria non era prevedibile.

"Io, con la squadra, con i miei meccanici, sto benissimo. Un'altra cosa è con i capi della Yamaha", aveva detto Maverick con un attacco abbastanza diretto, avvenuto dopo che la sua moto era rimasta ferma sulla griglia di partenza prima della ripartenza, obbligandolo a prendere il via dalla pitlane e rovinando completamente la sua corsa.

Il tutto dopo che lo spagnolo aveva deciso di interrompere il suo rapporto con la Yamaha con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto, all'indomani del Gran Premio d'Olanda. Anche se da quel momento in avanti Maverick aveva manifestato l'intenzione di fare il possibile per chiudere nel migliore dei modi il percorso iniziato nel 2017, che fin qui ha fruttato 8 successi nella classe regina, la ripartenza non era stata esattamente idilliaca in Stiria.

Questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato un comunicato con cui la Casa di Iwata ha annunciato di aver ritirato l'iscrizione del pilota spagnolo per la seconda gara del Red Bull Ring, allegando anche accuse pesanti al pilota di Roses, ovvero di aver guidato lo scorso fine settimana in maniera tale da dannegiare il motore della sua M1.

Per il momento si parla di una decisione relativa solamente a questo fine settimana, ma c'è da scommettere che la cosa non potrà finire a tarallucci e vino, quindi non è da escludere che questa possa essere anche il capolinea dell'avventura di Maverick in Yamaha.

"Yamaha è spiacente di annunciare che l'iscrizione di Maverick Viñales al GP d'Austria di MotoGP di questo fine settimana è stata ritirata dal team Monster Energy Yamaha MotoGP", recita il comunicato della Casa giapponese.

"La decisione segue la sospensione del pilota da parte di Yamaha a causa dell'inspiegabile utilizzo irregolare della moto da parte del pilota durante la gara del Gran Premio di Stiria di MotoGP dello scorso fine settimana".

"La decisione di Yamaha segue un'analisi approfondita della telemetria e dei dati degli ultimi giorni".

"La conclusione di Yamaha è che le azioni del pilota potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua YZR-M1 che potrebbe aver causato gravi rischi per il pilota stesso e forse ha rappresentato un pericolo per tutti gli altri piloti nella gara di MotoGP".

"Il pilota non sarà sostituito al GP d'Austria".

"Le decisioni riguardanti le gare future saranno prese dopo un'analisi più dettagliata della situazione e ulteriori discussioni tra Yamaha e il pilota", conclude la nota.

Per quanto riguarda il futuro di Vinales, tutti gli indizi sembrano portare verso un approdo in Aprilia nel 2022. Anzi, lo scorso fine settimana si era già vociferato di un accordo di un anno con la Casa di Noale e si ipotizzava che l'annuncio potesse arrivare proprio oggi. Alla luce di quanto accaduto, viene però da pensare che slitterà tutto almeno di qualche giorno.

Resta da capire poi chi potrebbe salire sulla seconda M1 ufficiale per il resto della stagione se le due parti non dovessero riuscire a ricucire lo strappo, che ora sembra essere veramente al limite dell'insanabile...