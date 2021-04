Chi sono i piloti più alti e più pesanti della MotoGP?

Dopo i primi due round della stagione 2021 sul circuito di Losail, il Gran Premio del Qatar e quello di Doha, Danilo Petrucci ha fatto alcune dichiarazioni divertenti legate alle sue dimensioni.

L'italiano, che quest'anno è approdato in KTM dopo una lunga parentesi in Ducati, ha spiegato di sentirsi come se fosse "su una Moto3", a causa delle dimensioni della moto in relazione ai suoi 181 centimetri d'altezza. Non bisogna dimenticare che il tester della Casa austriaca, Dani Pedrosa, è alto invece solo 159 centimetri, quindi ce ne sono ben 22 di differenza tra lui e "Petrux".

Ma... Chi sono il pilota più alto ed il più basso dell'attuale griglia di partenza della MotoGP?

Ripassiamo le altezze dei piloti di MotoGP, in centimetri

Luca Marini: 184 cm

Valentino Rossi: 181 cm

Danilo Petrucci: 181 cm

Joan Mir: 181 cm

Aleix Espargaró: 180 cm

Iker Lecuona: 179 cm

Alex Márquez: 179 cm

Fabio Quartararo: 177 cm

Lorenzo Savadori: 177 cm

Alex Rins: 176 cm

Francesco Bagnaia: 176 cm

Franco Morbidelli: 176 cm

Takaaki Nagami: 175 cm

Jack Miller: 173 cm

Maverick Viñales: 171 cm

Johann Zarco: 171 cm

Pol Espargaró: 171 cm

Stefan Bradl: 170 cm

Miguel Oliveira: 170 cm

Brad Binder: 170 cm

Marc Márquez: 169 cm

Enea Bastianini: 168 cm

Jorge Martín: 168 cm

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 27 Foto di: Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 27 Foto di: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 27 Foto di: Yamaha MotoGP Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 27 Foto di: Petronas Yamaha SRT Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 27 Foto di: Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 27 Foto di: Petronas Yamaha SRT Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3 7 / 27 Foto di: KTM Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 8 / 27 Foto di: KTM Marc Marquez, Repsol Honda Team, Pol Espargaro, Repsol Honda Team 9 / 27 Foto di: Honda Racing Marc Marquez, Repsol Honda Team 10 / 27 Foto di: Repsol Media Pol Espargaro, Repsol Honda Team 11 / 27 Foto di: Repsol Media Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 27 Foto di: Suzuki Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 13 / 27 Foto di: Suzuki Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 14 / 27 Foto di: Team LCR Alex Márquez, Team LCR Honda 15 / 27 Foto di: Team LCR Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 27 Foto di: KTM Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 27 Foto di: KTM Jorge Martin, Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 27 Foto di: Pramac Racing Johann Zarco, Pramac Ducati 19 / 27 Foto di: Pramac Racing Jorge Martin, Pramac Ducati 20 / 27 Foto di: Pramac Racing Jack Miller, Francesco Bagnaia, Ducati Team 21 / 27 Foto di: Ducati Corse Francesco Bagnaia, Ducati Team 22 / 27 Foto di: Ducati Corse Jack Miller, Ducati Team 23 / 27 Foto di: Ducati Corse Luca Marini, Sky VR46 Team 24 / 27 Foto di: SKY Racing Team VR46 Enea Bastianini, Esponsorama Racing 25 / 27 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro y Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 26 / 27 Foto di: Aprilia Racing Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 27 / 27 Foto di: Aprilia Racing

E a livello di peso?

Questo è il peso dei piloti della MotoGP 2021:

Danilo Petrucci: 80 kg

Alex Rins: 72 kg

Takaaki Nagami: 70 kg

Iker Lecuona: 70 kg

Joan Mir: 69 kg

Luca Marini: 69 kg

Valentino Rossi: 69 kg

Johann Zarco: 67 kg

Francesco Bagnaia: 67 kg

Lorenzo Savadori: 67 kg

Fabio Quartararo: 66 kg

Aleix Espargaró: 66 kg

Alex Márquez: 65 kg

Marc Márquez: 65 kg

Franco Morbidelli: 64 kg

Miguel Oliveira: 64 kg

Jack Miller: 64 kg

Maverick Viñales: 64 kg

Enea Bastianini: 64 kg

Stefan Bradl: 63 kg

Pol Espargaró: 63 kg

Brad Binder: 63 kg

Jorge Martín: 62 kg

Quindi, Danilo Petrucci non è più alto della MotoGP. Questa palma va all'esordiente Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che è 184 centimetri. Tuttavia, Petrucci pesa ben 11 chilogrammi in più e a livello di massa quindi è in cima alla lista.

Il più basso tra i partenti della MotoGP è Jorge Martin, che è 168 centimetri (come Enea Bastianini), ma è anche quello che pesa meno con i suoi appena 62 chili.

Dati del sito ufficiale della MotoGP