Chi si nasconde dietro al casco di Marquez nel video Honda?

La Repsol Honda ha svelato la sua squadra per la stagione 2021 di MotoGP, con la nuova accoppiata formata da Marc Marquez e Pol Espargaro. Durante la presentazione, sono stati mostrati diversi video, tra i quali uno che mostrava i due piloti in sella alla RC213V.

Le riprese, così come il servizio fotografico, hanno avuto luogo circa due settimane fa a Manresa (Barcellona), precisamente nell'ex fabbrica Pirelli alla periferia della città.

Marc stesso ha ammesso ieri, durante il suo primo incontro con i giornalisti dopo l'infortunio al braccio destro, che era presente al servizio fotografico e alle riprese del video di presentazione della squadra, ma che non era lui, ma una controfigura, quella che è salita sulla Honda per le immagini in movimento, visto che i medici per il momento non gli consentono di guidare una moto.

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, il "sosia" di Marc è un ex pilota, e non è la prima volta che ha preso il suo posto nelle riprese in sella alla moto.

Il "sosia" ha preferito rimanere anonimo e non mostrarsi pubblicamente, anche se possiamo dirvi che il suo palmares include il secondo posto nel Campionato Catalano 125cc ed alcune vittorie nel CEV, nel quale ha corso in diverse categorie qualche anno fa.