Che successo il 75° anniversario di MotoGP! La F1 può fare meglio

A chi non piace un po' di nostalgia quando si parla di Motorsport? Sia che si tratti di un pilota o di una moto del passato, sia che si tratti di una livrea speciale che ha un'affezione nei nostri cuori per un'epoca passata.



La celebrazione del 75esimo anniversario della MotoGP ha visto ogni squadra scegliere una livrea unica per commentare questa pietra miliare.



In collaborazione con Dorna, ogni squadra ha iniziato a progettare il proprio design in aprile, presentando una straordinaria variazione di una livrea classica.



I team che hanno una lunga esperienza con la MotoGP sono stati in grado di realizzare alcune fantastiche versioni. Per esempio, la Yamaha ha adottato i colori rosso e bianco utilizzati fin dalla sua prima partecipazione, nel 1961, e poi resi famosi da Giacomo Agostini.



Il team satellite Honda LCR ha optato per due livree diverse, con Johann Zarco che ha corso su una moto bianca e verde in omaggio a Mike Hailwood e Takaaki Nakagami che ha corso con i colori della bandiera giapponese.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nel frattempo, i team più recenti, come VR46, avevano una livrea speciale che rendeva omaggio al leggendario proprietario del team Valentino Rossi e a un casco da lui utilizzato durante la stagione 2018 della MotoGP. Il team Trackhouse, di proprietà statunitense, aveva una livrea che mostrava i volti di 11 vincitori di gran premi americani.



C'era anche una piccola area che mostrava una manciata di articoli come tute da gara e caschi, ma in generale c'era il potenziale per molto di più e di conseguenza l'ultima gara di MotoGP della stagione a Valencia probabilmente vedrà una replica su scala più ampia.