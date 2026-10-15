MotoGP
Casey Stoner intende "lottare" per riportare Phillip Island nel calendario della MotoGP
La maggior parte del paddock della MotoGP sta preparando un caloroso addio al circuito australiano, dove si correrà per l'ultima volta tra due settimane, ma Casey Stoner non sembra affatto intenzionato ad accettare la cosa.
Richard Asher
Pubblicato: 15 ott 2026, 08:29
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Casey Stoner non si arrende e ha detto senza mezzi termini che "lotterà" per vedere Phillip Island tornare nel calendario della MotoGP, nonostante i piani per spostare il Gran Premio d'Australia ad Adelaide dal 2027 siano ormai cosa fatta.
Phillip Island è senza dubbio la casa spirituale della MotoGP in Australia. Escludendo le interruzioni dovute al COVID-19 e le sei edizioni ospitate da Eastern Creek negli anni '90, il tracciato che si affaccia sul mare ha ospitato la gara ogni anno dal 1989.
Ma il GP d'Australia di quest'anno, tra due settimane, è destinato a essere l'ultimo lì, almeno per il prossimo futuro. La MotoGP ha già inserito il nuovo evento sul circuito cittadino di Adelaide nel calendario 2027 e la maggior parte degli addetti ai lavori ritiene che i giorni di Phillip Island come sede della MotoGP siano finiti.
Stoner è legato a doppio filo alla sua pista di casa, perché ci ha vinto per ben sei volte di fila dal 2007 al 2012. Ma il due volte campione del mondo si è spinto oltre, perché ha detto che non accetterà la sua dipartita dal calendario senza lottare.
Parlando in un video promozionale su YouTube con l'altro ex pilota della MotoGP Chris Vermeulen, Casey ha detto: "Che Phillip Island esca dal calendario è estremamente deludente per me e farla tornare nel calendario è un qualcosa per cui lotterò".
Casey Stoner leads Nicky Hayden on his way to Australian GP glory in 2008
Photo by: Ducati Corse
Stoner è stato anche onesto nell'ammettere che il circuito è molto "old school" ed ha anche problemi di tipo logistico, quindi potrebbe aver bisogno di qualche ammodernamento, ma che non pensava che questo fosse un motivo per abbandonarlo a favore dello spostamento ad Adelaide.
"Capisco che alcune cose debbano cambiare a Phillip Island. Ha bisogno di un po' di rinnovamento dei box e cose di questo tipo. Inoltre, dobbiamo rendere l'evento un po' diverso, suppongo, per dargli un po' più di smalto".
"Ma anno dopo anno, produce alcune delle gare più belle che si possano mai vedere. E togliere una cosa del genere dal calendario è molto, molto sorprendente per me. E sostituirla con un circuito cittadino non è qualcosa con cui io sia davvero d'accordo".
Non è chiaro come Stoner possa ottenere un ritorno a Phillip Island, ma non è la prima volta nelle ultime settimane che una star della MotoGP parla di influenza personale sul calendario. Per esempio, Toprak Razgatlioglu del Prima Pramac Racing ha detto al Gran Premio d'Austria che si sta impegnando attivamente per riportare una gara nella sua Turchia, sul circuito di Istanbul Park.
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