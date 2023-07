Carlos Tatay operato d’urgenza dopo un incidente nella Junior GP

Carlos Tatay, pilota del mondiale Moto3 fino al 2022 (in cui ha ottenuto anche il suo primo podio iridato nel Gran Premio d'Indonesia disputato a Mandalika), è stato lo sfortunato protagonista della JuniorGP, l'ex FIM CEV Repsol, corsa domenica sul circuito portoghese di Portimao.

Il pilota valenciano, che nel 2023 partecipa al Campionato Europeo Moto2, ha avuto un incidente nella prima gara della categoria. Nella discesa del rettilineo d'arrivo del circuito, ha avuto un problema con l'avantreno della moto, che lo ha buttato fuori ed è finito a terra. Sia la moto che lui hanno finito per schiantarsi contro le barriere di protezione.

Sebbene all'inizio l'incidente non sembrasse grave, domenica sera è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico a causa della "gravità delle ferite", come ha riferito il suo team, Pertamina Mandalika SAG.

Sebbene la direzione di gara della JuniorGP abbia annunciato che il pilota di Alacuás era cosciente, la situazione è stata giudicata grave al centro medico. È stato trasferito all'ospedale di Faro, nella regione dell'Algarve, per essere operato. Allo scoccare della mezzanotte, la squadra ha confermato che l'operazione era stata un successo e che il pilota sarebbe rimasto sotto osservazione fino alla valutazione del processo di recupero.

Vale anche la pena di notare che lo staff del pilota ha dichiarato al quotidiano valenciano "Las Provincias" che Tatay non è in pericolo di vita, la migliore delle notizie. Per quanto riguarda le ferite, è stato riferito che sono state colpite alcune vertebre, anche se resta da vedere come sarà la sua convalescenza d'ora in poi.

Fortunatamente è stato solo uno spavento per il ventenne, che nel 2023 corre nella JuniorGP per rilanciare la sua carriera, dopo aver sofferto diversi problemi nel Campionato del Mondo Moto3, che gli ha fatto fare un passo indietro. Motorsport.com augura a Tatay una pronta guarigione.