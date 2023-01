Carlos Sainz e Marc Marquez si allenano insieme per F1 e MotoGP

Carica lettore audio

Durante l'inverno, le principali categorie motoristiche interrompono la loro azione, ma quelli che sono i principali protagonisti, cioè i piloti, continuano a lavorare duramente per essere il più preparati possibile per la stagione successiva, sempre con un alto livello di richieste.

Sebbene sia vero che all'interno del mondo degli sport motoristici esistano varianti molto diverse tra loro, come le due principali categorie di corse automobilistiche e motociclistiche, la Formula 1 e la MotoGP, il modo in cui i piloti si preparano fisicamente è molto simile.

Per questo motivo, non è raro vedere di tanto in tanto alcuni piloti di serie diverse allenarsi insieme, come in questa occasione è stato il caso di Carlos Sainz, pilota Ferrari in F1, e Marc Márquez, pilota di punta Honda in MotoGP.

Attraverso i social network, il madrileno ha condiviso due immagini in cui lo si vede allenarsi con il pilota di Cervera, che spera di arrivare alla stagione 2023 al 100% dal punto di vista fisico, soprattutto dopo tutti i problemi fisici che ha dovuto affrontare nelle ultime stagioni, con diverse operazioni.

Nel caso di Marc Márquez, la pre-stagione della classe regina del motociclismo prenderà il via tra il 5 e il 7 febbraio con uno shakedown a Sepang, mentre i test ufficiali si terranno dal 10 al 12 febbraio sul circuito malese e l'11 e il 12 marzo a Portimao, due settimane prima della prima gara della stagione, che si svolgerà nel weekend del 25 e 26 marzo, sempre in Portogallo.

Per quanto riguarda Carlos Sainz, la sua prima apparizione in pista avverrà anch'essa nei test invernali, ma un po' più tardi, visto che in Formula 1 si svolgeranno in soli tre giorni, da giovedì 23 a sabato 25 febbraio sul Sakhir International Circuit, lo stesso circuito che aprirà ufficialmente la stagione, appena una settimana dopo, dal 3 al 5 marzo con il GP del Bahrain 2023.