Carlos Ezpeleta: "Non vogliamo per forza i cittadini, vogliamo avvicinare la MotoGP alla gente"

Il contratto tra la MotoGP ed il Mugello è scaduto con la gara dello scorso fine settimana, ma entrambe le parti hanno già assicurato che il rinnovo è in dirittura d'arrivo e che quindi il Motomondiale continuerà a fare tappa in Toscana anche in futuro. Proprio in occasione del Gran Premio d'Italia, il direttore sportivo della MotoGP, Carlos Ezpeleta, si è intrattenuto con la stampa italiana non solo per parlare del rinnovo del Mugello, ma anche per fare il punto su altre tematiche importanti come la sicurezza e l'impatto che potrà avere l'ingresso di Liberty Media nel Circus delle due ruote.

Il grande pubblico sta tornando al Mugello, con presenze costantemente in aumento negli ultimi anni. Dobbiamo aspettarci a breve un rinnovo per il GP d'Italia?

"Sì, la prima cosa da dire è che non solo con il Mugello, con tutti i circuiti, stiamo anche spingendo molto. In questi ultimi anni c'è stata un'evoluzione della nostra relazione con i promotori, che adesso teniamo aperta tutto l'anno per la crescita degli eventi. Era molto prevedibile che dopo il ritiro di Valentino (Rossi) ci fosse un calo, era completamente normale. E siamo molto contenti di avere numeri anche superiori di quelli che abbiamo avuto qui l'anno scorso. Il rinnovo è quasi pronto, manca solo la parte finale. Siamo molto vicini e molto contenti, anche il Mugello sta facendo un lavoro incredibile: ci sono tante attività, non solo le gare in circuito, ma anche tutto intorno al circuito. E' un'esperienza incredibile essere al Mugello, e non solo. Abbiamo Firenze molto vicina, e per noi essere qui in Toscana è un'esperienza veramente buona in relazione a tutti gli altri circuiti".

Tutti gli anni l'autodromo propone delle novità, dei miglioramenti. Quest'anno ci sono stati l'allargamento del paddock e la realizzazione di un nuovo parcheggio. Siete soddisfatti? Avete altre necessità?

"Siamo molto soddisfatti della conversazione globale con il Mugello. Noi in tutti i circuiti arriviamo con tanta gente, tante cose che mettiamo e poi togliamo. Stiamo avendo questa conversazione con il Mugello su come possiamo insieme investire a lungo termine per migliorare la sua infrastruttura permanente ed anche migliorare l'esperienza per i tifosi. Siamo molto contenti ed anche il Mugello sta parlando proattivamente di come possiamo migliorare tutto".

Quindi farete delle proposte anche per i prossimi anni?

"Sì, anche per la parte dell'infrastruttura permanente, pure per il disegno di paddock in quella zona più vicino a Curva 1. Ci sono cose anche dal punto di vista dell'ospitalità, perché veramente c'è tanta domanda: non tutti i Gran Premi del calendario della MotoGP hanno una città così bella come Firenze vicina, questo intorno, quindi alla gente piace molto venire. Il pubblico del prato e della tribuna hanno già un'esperienza migliore, ma stiamo lavorando ad ampio raggio su ogni rango di persone che vengono qui, comprese quelle che vogliono il top dell'ospitalità".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Estendendo il discorso a tutto il campionato, c'è l'idea di aumentare ancora numero delle gare o 22 è un numero sufficiente?

"No, secondo noi per adesso il numero massimo è 22. Anche per i prossimi 5 anni l'accordo che abbiamo con i team è di non superare quel numero. Anche per il futuro credo che rimarremo a 22. Abbiamo aggiunto questa sorta di Grand Prix 0 con il season launch che abbiamo fatto l'anno scorso a Bangkok e quest'anno a Kuala Lumpur, è un'altra forma di crescita, ma non vogliamo incrementare il numero delle gare. Vediamo la crescita più da un punto di vista che si possono fare anche altre cose che non siano gare".

Dopo gli incidenti che abbiamo visto a Barcellona, si sta parlando tanto di sicurezza. Come procedono i discorsi con le squadre ed i piloti da questo punto di vista?

"Noi siamo molto preoccupati per la sicurezza, ma non per Barcellona, da sempre. I due incidenti di Barcellona sono una parte del nostro sport e noi facciamo tutto il possibile per diminuire questo rischio. Può succedere in qualsiasi circuito ed è molto difficile ridurre i rischi a zero. Detto questo, abbiamo avuto dei meeting molto positivi con tutti gli 11 team giovedì al Mugello e venerdì sono venuti 12 piloti alla Safety Commission. Stiamo lavorando su quattro aree, la prima è quella del disegno della griglia di partenza, perché pensiamo che con più spazio tra i piloti ci sia meno rischio. Con le Case stiamo verificando anche la possibilità di eliminare l'holeshot device anteriore fin da questa stagione, visto che dall'anno prossimo in ogni caso non ci sarà. Vorremmo anche cercare di proteggere l'area intorno alla ruota posteriore, perché l'incidente di Zarco ci ha fatto capire che è troppo esposta. Infine, per quanto riguarda l'incidente di Acosta ed Alex Marquez, vorremmo inserire un sistema di segnalazione per allertare i piloti, anche se credo che in quel caso non avrebbe fatto troppo la differenza, visto che le moto erano molto vicine. E' importante dire però che le 11 squadre ed i piloti con cui abbiamo parlato sono d'accordo con le decisioni che sono state prese a Barcellona. E' chiaro che sono stati due incidenti gravi, soprattutto molto impattanti dal punto di vista visivo, ma tutti erano d'accordo che è stato giusto andare avanti".

Dopo i fatti di Barcellona ti aspettavi di vedere più 12 piloti all'incontro della Safety Commission del Mugello?

"Non sono io la persona che deve essere dispiaciuta per i piloti. Da quel punto di vista noi lavoriamo per i piloti, quindi se loro sono troppo occupati per venire non posso essere io a dispiacermi. Ma sono contento che loro vengano quando possono e, vi dico la verità, penso che sia un segnale che dopo quello che è successo a Barcellona ne siano venuti più del solito per discuterne. La realtà però è che in tante Safety Commission non si parlava neanche del circuito in questione, perché i lavori necessari spesso erano già stati fatti ed avevamo anticipato eventuali problemi".

Uno dei temi più discussi a Barcellona è stato quello delle tre partenze. Non credi che magari si possa scrivere nel regolamento che non è consentito farne più di due e a quel punto concludere la gara con punteggio dimezzato?

"A conti fatti, non c'era una ragione per non continuare la gara a Barcellona, perché c'erano stati due incidenti molto brutti da vedere, ma i piloti erano fuori pericolo. Inoltre, non c'era un problema di sicurezza in nessuna parte del circuito. Poi c'è stata una seconda ripartenza nella quale c'è stata ancora qualche scivolata, hanno finito pochi piloti, e in tanti a caldo erano nervosi. A freddo poi chi è venuto in Safety Commission ha detto che era d'accordo a proseguire. Alla fine, è la prima volta in quesi 30 anni che si parte una terza volta. Se mettessimo a regolamento la possibilità di fare solo due partenza, potrebbero crearsi anche delle situazioni anomale: mettiamo caso che serva una bandiera rossa perché si è sgonfiato un airfence e nessuno si è fatto male, poi ne serva un'altra perché c'è della ghiaia in pista, non corriamo più anche se i piloti stanno bene e fossero tutti d'accordo a ripartire? Il regolamento deve tenere conto anche di questo tipo di possibilità".

Carmelo Ezpeleta e Derek Chang Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Liberty Media ha avanzato delle richieste particolari per il futuro oltre a quella del circuito cittadino di Adelaide?

"Non c'è una lista di richieste da parte di Liberty. Stiamo lavorando su una strada volta a far crescere questo sport, ma che abbiamo già iniziato prima dell'arrivo di Liberty, 35 anni fa. Anche il discorso del circuito cittadino, non è tanto una questione di avere un circuito cittadino in sé, ma di portare il circuito più vicino alla gente. Phillip Island è un circuito che piace tantissimo quando c'è il sole e la temperatura giusta, ma anche quanto è tutto perfetto ci sono delle limitazioni legate alla capacità degli alberghi ed alla viabilità, per questo abbiamo colto l'opportunità di Adelaide. Siamo molto contenti anche di tornare a Buenos Aires, in un circuito completamente nuovo, vicino ad una città da 14 milioni di abitanti. Quindi non è che vogliamo dei circuiti cittadini, vogliamo essere più vicini alla gente per avere un potenziale di crescita più grande. Poi ci possono essere dei cambiamenti dal punto di vista commerciale, me per noi è sempre importante ribadire che non si deve cambiare invece quello che succede in pista, perché ha fatto tantissimo per la crescita della MotoGP. L'anno prossimo ci sarà un altro step, con le moto basate sul nuovo regolamento, ma il nostro focus non è cambiare quello che succede in pista. Per quanto riguarda Adelaide, sarà un circuito completamente normale, come tutti gli altri. L'unica cosa diversa è che prima e dopo la gara resterà solo l'asfalto, ma per il resto sarà come Mugello o Barcellona, come tutti gli altri".

C'è qualcosa della Formula 1 però che ti piacerebbe riproporre anche in questo paddock?

"Non raggiungeremo mai lo stesso livello di sicurezza, purtroppo: sono due sport completamente diversi. Anche a livello di investimenti c'è una grande differenza, ma lavoriamo per arrivare al loro stesso livello. Ma sono tante anche le cose che la Formula 1 ci invidia, quindi non cambieremo nulla del nostro sport".

Moto2 e Moto3 continueranno ad essere sempre una parte importante anche in futuro?

"Per noi Moto2 e Moto3 sono una parte veramente importante del campionato. E' un prodotto anche per i nostri broadcaster e per i tifosi in circuito. Inoltre serve anche per iniziare a creare i personaggi del futuro. Non le vediamo come categorie di supporto alla MotoGP, ma come una vera parte intrinseca del Mondiale".

La MotoGP al momento è uno sport meno elitario rispetto alla Formula 1, ma è chiaro e giusto che si voglia allargare la fanbase. C'è un modo per farlo senza andare a perdere i tifosi storici?

"Quella è l'unica via ed è chiarissimo per noi. Non dobbiamo mai fare una scelta. Dobbiamo pensare a come possiamo sfruttare le cose che hanno fatto appassionare tantissimi tifosi alla MotoGP per attrarne di nuovi. Ma non abbiamo mai pensato di dover fare una scelta tra i fan di oggi e quelli di domani, perché vogliamo fare delle cose che vadano bene per entrambi".