Durante il Gran Premio di Stiria della scorsa settimana, Maverick Viñales si è lanciato dalla moto in corsa per essere rimasto senza freni. Alla Curva 1, lo spagnolo ha lasciato andare la sua M1 mentre andava a 220 km/h e questa è finita sugli airfence, distruggendosi ed innescando un principio di incendio.

Lo stesso pilota, che fortunatamente non ha avuto conseguenze nella caduta, si è alzato per correre verso la moto e ha chiesto ai commissari di spegnere subito il fuoco, consapevole del fatto che fosse di vitale importanza che il propulsore non venisse ulteriormente danneggiato.

Dall’inizio della stagione, Yamaha ha accusato seri problemi di affidabilità dei propri motori. Valentino Rossi ha rotto il motore nella prima gara di Jerez e Franco Morbidelli nella seconda. Questi sono rimasti fuori dalla rosa dei cinque disponibili per ogni team da utilizzare in una stagione.

Vinales, dopo aver individuato il problema durante le prove libere del Gran Premio di Spagna, aveva cambiato uno dei suoi motori, uscito dalla rotazione ed inviato in Giappone affinché fosse analizzato. La stessa cosa era successa ai motori di Rossi e Morbidelli, quindi tutti e tre i piloti hanno solamente quattro motori per completare la stagione.

A tutto ciò si aggiunge il fatto che Yamaha ha ridotto i giri in cui lavorano i propulsori per cercare di risolvere il problema, oltre ad aver sostituito alcune unità che si pensa avessero causato i problemi. Questo significa che Vinales ha due motori con le componenti vecchie, soggetti a causargli problemi, e due con le componenti nuove, che sarebbero catalogati come ‘buoni’.

Ma uno dei due motori ‘buoni’ è finito contro le barriere al Red Bull Ring la scorsa domenica, come dichiarato dal pilota spagnolo dopo la gara. Se questo motore si fosse danneggiato, Maverick dovrebbe disputare i nove gran premi restanti con due motori ‘problematici’ ed uno ‘buono’.

La domanda ora è se Vinales ha perso il motore in quella caduta, ma attualmente il pilota non ne è a conoscenza e lo saprà solamente quando arriverà a Misano il 10 settembre. Quando viene chiesto ad un membro del team se il motore si sia salvato, risponde: “Non abbiamo questa informazione”. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, Yamaha non ha informato riguardo alcuna anomalia sul motore dopo la gara.

La dinamica attuale in MotoGP prevede che la moto incidentata venga riportata ai box dai commissari di pista e così è successo con la Yamaha di Vinales. Una volta lì, i meccanici la hanno smontata e pulito tutti i pezzi per verificare quali dovevano essere sostituiti, informando successivamente il reparto ricambi.

Una volta smontato il motore, questo passa nelle mani degli ingegneri, che lo portano nel camion per fare una prima analisi. Yamaha ha un settore di motoristi in Italian, dove vengono fabbricate le componenti della M1. Lì verrà verificato definitivamente se il motore è stato danneggiato o meno, ma questa informazione non sarà nota fino al Gran Premio di Misano.

Un esperto consultato per questa occasione spiega: “Se il carter non è rotto, lo puliscono, cambiano acqua e olio e verificheranno che non si sia rotto l’albero motore o altre componenti. Se nessun pezzo è danneggiato, questo motore potrà essere utilizzato nuovamente”.