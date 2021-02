Buone notizie per Marquez: l'osso inizia a consolidarsi

l pilota della Honda ha trascorso questa settimana presso la clinica Ruber Internacional (Madrid), dove ha subìto un intervento chirurgico lo scorso dicembre e dove i medici hanno trovato che l'osso ha iniziato a formare il callo, qualcosa di essenziale per progredire nel recupero.

Sono passati due mesi e mezzo da quando lo spagnolo, infortunato nel primo Gran Premio della scorsa stagione a Jerez, si è sottoposto alla sua terza operazione e, fino a questo momento, il silenzio era stato praticamente totale. Soprattutto dopo l'infezione che aveva colpito la zona del braccio, che lo ha costretto a rimanere in ospedale per più giorni di quanto inizialmente previsto.

Questo venerdì, Honda ha rilasciato una dichiarazione dando segnali positivi circa la riabilitazione del pilota Cervera: "Un nuovo controllo all'Ospedale Internazionale Ruber, 10 settimane dopo l'intervento chirurgico per una pseudartrosi infetta dell'omero destro, ha confermato una situazione clinica favorevole".

"L'equipe medica guidata dai medici Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e integrata dai medici Juan De Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea García Villanueva, ha valutato i segni radiografici del consolidamento osseo ed è stata soddisfatta dell'evoluzione. Da ora in poi, e durante le prossime settimane, Márquez sarà in grado di progredire costantemente nel processo di recupero funzionale del braccio operato", conclude il comunicato, che riporta notizie davvero positive.

Fino ad ora, Marquez, che non indossa più il tutore alla spalla con cui è stato visto per tutto l'inverno, era stato a malapena in grado di fare qualsiasi attività fisica e si era concentrato sul suo recupero. A questo punto, l'ex campione del mondo di MotoGP può iniziare a muovere il suo braccio infortunato, un altro passo verso il suo desiderio di tornare alle gare. A sei settimane dall'inizio del campionato del mondo in Qatar il 28 marzo, non è ancora chiaro se il catalano sarà in grado di schierarsi sulla griglia di partenza della prima gara della stagione a Losail o se rientrerà dopo alcuni gran premi.

La Honda, che farà la sua presentazione ufficiale il 22, prevede di portare in pista Stefan Bradl, il loro collaudatore che ha sostituito il pilota #93 l'anno scorso, come compagno di squadra di Pol Espargaró.