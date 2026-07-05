Bulega domina e vince la Race of Champions Ducati. Bagnaia quinto, Marquez indietro

La Race of Champions ha messo il coronamento alla World Ducati Week 2026, dedicata al centenario del marchio italiano, e Nicolò Bulega ha trasformato la sua pole position in vittoria durante la gara di 10 giri disputata domenica mattina. L’attuale leader del campionato mondiale Superbike non ha mai ceduto il comando e si è imposto senza difficoltà.

Va precisato che si trattava di una gara dimostrativa tra i piloti del Ducati Team di MotoGP (ad eccezione del Gresini Racing), WSBK e altre categorie, quindi nessuno voleva correre rischi e non ci sono state grandi battaglie. Infatti una delle grandi star dell'evento, Marc Márquez, che ha affrontato le qualifiche con cautela per evitare possibili cadute, ha concluso nella stessa posizione da cui era partito, 12°, pur venendo superato da un pilota ma guadagnando un’altra posizione grazie al ritiro di Álvaro Bautista.

Poco è cambiato alla partenza, in cui Bulega è rimasto in testa e Márquez non ha guadagnato né perso posizioni, rimanendo 12° proprio come era partito. Chi ha invece perso terreno è stato Pecco Bagnaia, scivolato dal terzo al quinto posto, superato da Surra e Montella. Nelle prime curve, Tarran Mackenzie ha superato Márquez, relegandolo al 13° posto.

Bulega ha iniziato subito a staccare Baldasarri, e il duello più avvincente nella fase iniziale è stato quello tra i piloti del Team VR46, dove Di Giannantonio ha superato Morbidelli con un'entrata vigorosa e che ha dato pepe a una gara in cui in palio non vi era nulla, se non la gloria tra ducatisti. Al secondo giro, Bautista ha superato Syahrin portandosi al decimo posto, ma la sua gara è finita presto, quando è stato costretto al ritiro. Prima di allora, Morbidelli aveva nuovamente superato il compagno di squadra, mentre Márquez è risalito al 12° posto grazie al ritiro di Bautista.

Michele Pirro si è ritirato dopo 3 giri dei 10 in programma per la gara odierna. Nei giri successivi, le telecamere si sono concentrate su un Márquez che girava in solitaria al 12° posto, anche se a poco a poco si è avvicinato ai due piloti che lo precedevano; dopo che Syahrin ha superato Mackenzie, il #93 si è incollato a quest’ultimo, che ha superato per un attimo a due giri e mezzo dalla fine, prima che il britannico gli riprendesse la posizione.

Da quel momento in poi, Márquez è rimasto dietro, e le immagini si sono concentrate sulla bella battaglia per il secondo posto tra Alberto Surra e Lorenzo Baldasarri; tuttavia, sebbene nell’ultimo giro sembrasse che il più esperto dei due stesse per superare Surra, quest'ultimo si è difeso molto bene e le posizioni non sono cambiate, con entrambi che hanno completato il podio alle spalle di Bulega. L'italiano del team Aruba.it Racing Ducati - che sta letteralmente dominando la World Superbike - si è imposto con quasi due secondi di vantaggio.

Resultados de la Ducati Race of Champions 2026: posiciones y tiempos

POS # PILOTO EQUIPO MOTO TIEMPO/GAP 1 11 Nicolò Bulega Aruba.it Racing Ducati Panigale V4 15:54.493 2 67 Alberto Surra Team Motocorsa Racing Panigale V4 +1.437 3 34 Lorenzo Baldassarri Pata Go Eleven Panigale V4 +1.729 4 5 Yari Montella Barni Spark Racing Team Panigale V4 +6.878 5 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Panigale V4 +7.128 6 46 Tommy Bridewell Superbike Advocates Panigale V4 +11.822 7 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team Panigale V4 +14.738 8 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team Panigale V4 +16.831 9 3 Lukas Tulovic Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +22.195 10 55 Hafizh Syahrin Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +23.617 11 95 Tarran Mackenzie MGM Performance Panigale V4 +23.922 12 93 Marc Márquez Ducati Lenovo Team Panigale V4 +24.197 13 15 PJ Jacobsen Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +35.549 14 121 Josh Waters Panigale V4 Tricolore Panigale V4 +39.244 RET 19 Álvaro Bautista Barni Spark Racing Team Panigale V4 — RET 51 Michele Pirro Ducati Lenovo Team Panigale V4 —

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