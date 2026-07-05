Bulega domina e vince la Race of Champions Ducati. Bagnaia quinto, Marquez indietro
Nicolo Bulega ha trasformato in vittoria la sua pole position nella Race of Champions della World Ducati Week 2026, dove ci sono stati pochi sorpassi. Surra e Baldassarri a podio. Márquez, 12° come al via.
La Race of Champions ha messo il coronamento alla World Ducati Week 2026, dedicata al centenario del marchio italiano, e Nicolò Bulega ha trasformato la sua pole position in vittoria durante la gara di 10 giri disputata domenica mattina. L’attuale leader del campionato mondiale Superbike non ha mai ceduto il comando e si è imposto senza difficoltà.
Va precisato che si trattava di una gara dimostrativa tra i piloti del Ducati Team di MotoGP (ad eccezione del Gresini Racing), WSBK e altre categorie, quindi nessuno voleva correre rischi e non ci sono state grandi battaglie. Infatti una delle grandi star dell'evento, Marc Márquez, che ha affrontato le qualifiche con cautela per evitare possibili cadute, ha concluso nella stessa posizione da cui era partito, 12°, pur venendo superato da un pilota ma guadagnando un’altra posizione grazie al ritiro di Álvaro Bautista.
Poco è cambiato alla partenza, in cui Bulega è rimasto in testa e Márquez non ha guadagnato né perso posizioni, rimanendo 12° proprio come era partito. Chi ha invece perso terreno è stato Pecco Bagnaia, scivolato dal terzo al quinto posto, superato da Surra e Montella. Nelle prime curve, Tarran Mackenzie ha superato Márquez, relegandolo al 13° posto.
Bulega ha iniziato subito a staccare Baldasarri, e il duello più avvincente nella fase iniziale è stato quello tra i piloti del Team VR46, dove Di Giannantonio ha superato Morbidelli con un'entrata vigorosa e che ha dato pepe a una gara in cui in palio non vi era nulla, se non la gloria tra ducatisti. Al secondo giro, Bautista ha superato Syahrin portandosi al decimo posto, ma la sua gara è finita presto, quando è stato costretto al ritiro. Prima di allora, Morbidelli aveva nuovamente superato il compagno di squadra, mentre Márquez è risalito al 12° posto grazie al ritiro di Bautista.
Michele Pirro si è ritirato dopo 3 giri dei 10 in programma per la gara odierna. Nei giri successivi, le telecamere si sono concentrate su un Márquez che girava in solitaria al 12° posto, anche se a poco a poco si è avvicinato ai due piloti che lo precedevano; dopo che Syahrin ha superato Mackenzie, il #93 si è incollato a quest’ultimo, che ha superato per un attimo a due giri e mezzo dalla fine, prima che il britannico gli riprendesse la posizione.
Da quel momento in poi, Márquez è rimasto dietro, e le immagini si sono concentrate sulla bella battaglia per il secondo posto tra Alberto Surra e Lorenzo Baldasarri; tuttavia, sebbene nell’ultimo giro sembrasse che il più esperto dei due stesse per superare Surra, quest'ultimo si è difeso molto bene e le posizioni non sono cambiate, con entrambi che hanno completato il podio alle spalle di Bulega. L'italiano del team Aruba.it Racing Ducati - che sta letteralmente dominando la World Superbike - si è imposto con quasi due secondi di vantaggio.
Resultados de la Ducati Race of Champions 2026: posiciones y tiempos
|POS
|#
|PILOTO
|EQUIPO
|MOTO
|TIEMPO/GAP
|1
|11
|Nicolò Bulega
|Aruba.it Racing Ducati
|Panigale V4
|15:54.493
|2
|67
|Alberto Surra
|Team Motocorsa Racing
|Panigale V4
|+1.437
|3
|34
|Lorenzo Baldassarri
|Pata Go Eleven
|Panigale V4
|+1.729
|4
|5
|Yari Montella
|Barni Spark Racing Team
|Panigale V4
|+6.878
|5
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|Panigale V4
|+7.128
|6
|46
|Tommy Bridewell
|Superbike Advocates
|Panigale V4
|+11.822
|7
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Panigale V4
|+14.738
|8
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|Panigale V4
|+16.831
|9
|3
|Lukas Tulovic
|Panigale V4 Tricolore
|Panigale V4
|+22.195
|10
|55
|Hafizh Syahrin
|Panigale V4 Tricolore
|Panigale V4
|+23.617
|11
|95
|Tarran Mackenzie
|MGM Performance
|Panigale V4
|+23.922
|12
|93
|Marc Márquez
|Ducati Lenovo Team
|Panigale V4
|+24.197
|13
|15
|PJ Jacobsen
|Panigale V4 Tricolore
|Panigale V4
|+35.549
|14
|121
|Josh Waters
|Panigale V4 Tricolore
|Panigale V4
|+39.244
|RET
|19
|Álvaro Bautista
|Barni Spark Racing Team
|Panigale V4
|—
|RET
|51
|Michele Pirro
|Ducati Lenovo Team
|Panigale V4
|—
Vuelve a ver la carrera de la Race of Champions 2026
Mira: DIRECTO: la carrera de la Lenovo Race of Champions de Ducati 2026
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