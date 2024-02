Brivio torna in MotoGP con un approccio diverso dopo la F1

Assente dal paddock della MotoGP da tre anni, Davide Brivio ha fatto un gradito ritorno alla guida del Trackhouse Racing, nuova struttura satellite dell'Aprilia. Tutto è avvenuto nel giro di poche settimane durante la pausa invernale, prima con l'esclusione del team RNF da parte della Dorna, poi con la costituzione di questa nuova squadra basata sulle risorse umane della vecchia. E durante i test invernali, il puzzle è stato completato con l'ingaggio del nuovo team principal.

"Ho terminato la mia precedente esperienza alla fine dell'anno scorso", racconta l'italiano, che inizialmente era in contatto con PJ Rashidi, che in precedenza ricopriva il suo nuovo ruolo. "Dato che ero libero, abbiamo discusso dell'idea che avrei potuto aiutare il team, fare qualcosa insieme. Ho fatto una bella chiacchierata con lui, è stato interessante, e aspettavo di vedere cosa sarebbe successo".

"Poi ho ricevuto una telefonata da Justin (Marks, proprietario di Trackhouse), che mi ha chiesto se potevo essere pienamente coinvolto nella squadra. È successo molto di recente. Ovviamente ero felice di fare qualcosa. Sono quindi andato a visitare la sede di Trackhouse Racing a Charlotte e Justin non ha avuto problemi a convincermi".

Brivio ha ammesso che "non aveva davvero" altre idee in quel momento, ma stava osservando ciò che il mercato poteva offrirgli. Sarà abbastanza educato da non parlarne, ma forse era anche alla ricerca di una nuova sfida personale dopo tre anni abbastanza tranquilli in Formula 1.

Anche se ha ceduto al richiamo delle sirene della classe regina del motorsport dopo che la Suzuki ha vinto il titolo della MotoGP nel 2020 sotto la sua gestione, il suo ruolo in Alpine è rimasto relativamente riservato. Partito come Direttore delle Competizioni quando Marcin Budkowski era al timone di Enstone, Brivio è poi diventato Direttore dei Progetti Competizione e responsabile del programma Alpine Academy per i giovani piloti, prima di lasciare l'incarico alla fine del 2023. Insiste però sul fatto che ha raccolto un bagaglio di esperienza che gli sarà utile per il suo ritorno in MotoGP.

"Ho avuto una grande esperienza con Alpine e sono davvero soddisfatto dell'opportunità che ho avuto di vedere il mondo della Formula 1, di vedere come funziona un'organizzazione così grande, come migliaia di persone interagiscono tra loro. È chiaramente una cosa che mi incuriosiva ed è stata molto interessante. Sono contento di averlo fatto e credo che tornando in MotoGP avrò una mentalità diversa ed un approccio diverso relativamente ad alcune questioni".

"Capisco che i problemi possono sempre esserci, ma ora sono più tranquillo. Arrivando in questa nuova squadra, c'è ancora molto da organizzare, cose che devono essere messe a posto, tutto che accade all'ultimo minuto... Ma, ehi, lo risolveremo. È un lavoro difficile, ma ho imparato molto, professionalmente è stato fantastico".

"Sono davvero felice di aver avuto questa opportunità, altrimenti l'avrei persa in qualche modo. Quando si è appassionati di corse, ci sono grandi cose in tutte le categorie. Ci sono grandi cose nelle gare di endurance, nel motocross e nei rally. Sono anche un grande fan del WRC. Si può prendere qualcosa da tutti i campionati, quindi è interessante fare esperienze diverse".

Prima del suo passaggio in F1, Davide Brivio ha maturato la maggior parte della sua esperienza nelle corse di moto, principalmente con i costruttori giapponesi. Come pilastro della Yamaha e poi della Suzuki, della quale ha rilanciato il team nel 2015, si è creato una reputazione di leader di uomini riuscendo a destreggiarsi perfettamente tra il quadro imposto da manager ed ingegneri giapponesi ed una forza lavoro in gran parte europea.

Oggi si confronta con un'altra cultura con Trackhouse Racing, che lascia per la prima volta il suolo americano. Ha il compito di accompagnare la squadra alla scoperta di un campionato mondiale il cui cuore batte principalmente in Europa, ma che sta cercando di aprirsi a nuovi orizzonti.

"Questa squadra, ben consolidata nella NASCAR, vuole entrare in MotoGP ed avere successo, imparando il più possibile. Come azienda che opera nel settore dei motori, Trackhouse vede la MotoGP come una grande opportunità per il suo pubblico, il suo successo in tutto il mondo. È uno sport internazionale, quindi è un'opportunità per Trackhouse per uscire dagli Stati Uniti", ha osservato. "E Trackhouse vuole anche aiutare, essere parte della strategia di Dorna, che prevede la crescita della MotoGP negli Stati Uniti. Spero che potremo contribuire a questo".

"Mi piace molto lavorare con culture diverse. Mi piace imparare, prendere e trasferire, rispettando tutte le culture e cercando di mescolare il meglio di ciascuna", ha spiegato il nuovo team principal, stimolato da questa sfida.

"Ciò che vedo come entusiasmante è la possibilità di mescolare queste due culture. Certo, ci sono grandi cose nella NASCAR, ma ci sono anche grandi cose nella MotoGP, che possono essere portate qui. È una grande opportunità per i due mondi di guardarsi a vicenda. È un progetto speciale, diverso in un certo senso. Certo, è un team Indipendente, come ce ne sono molti altri in MotoGP, ma potrebbe essere qualcosa di divertente".