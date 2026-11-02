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Brembo presenta la nuova pinza GP4 che frenerà tutta la MotoGP dal 2027

L'azienda italiana ha deciso di mostrare per la prima volta ad EICMA la nuova pinza che dall'anno prossimo equipaggerà i prototipi 850cc, che avrà un design totalmente rivoluzionario ed è pensata per essere più leggera e allo stesso tempo più rigida.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 2 nov 2026, 15:50

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Brembo MotoGP 2027

Foto di: Brembo

In occasione di EICMA 2026 (3-8 novembre), Brembo presenta la nuova pinza freno GP4, frutto della continua ricerca e innovazione che caratterizzano da sempre l’impegno di Brembo in MotoGP, con l’obiettivo di migliorare costantemente le performance, il feeling e la sicurezza. La nuova GP4 si inserisce dunque tra le soluzioni sviluppate da Brembo per rispondere alle esigenze di team e piloti in vista del nuovo regolamento tecnico.

Più leggera e allo stesso tempo più rigida, la nuova GP4 riduce il peso di 75 grammi per pinza, pari a 150 grammi complessivi sulla moto, e aumenta la rigidezza di circa il 5% rispetto alla soluzione attuale. Un risultato ottenuto attraverso un’attenta attività di ottimizzazione volta a raggiungere il miglior equilibrio tra leggerezza, rigidezza, prestazioni e affidabilità. Il nuovo corpo pinza è il risultato di un approfondito lavoro di ottimizzazione, in cui ogni elemento è stato ripensato in funzione delle prestazioni.

L’ottimizzazione del corpo pinza evolve anche nella gestione termica. Geometrie, aperture e lavorazioni sono state definite per contribuire all’efficienza complessiva del sistema frenante senza ricorrere a soluzioni di raffreddamento dedicate. I fori integrati nel corpo della pinza assolvono una duplice funzione di alleggerimento e ventilazione, diventando al tempo stesso uno degli elementi distintivi della nuova GP4.

Anche il design della pinza nasce direttamente dalla ricerca della performance, secondo un principio da sempre centrale nell’approccio progettuale di Brembo: è la funzione a generare la forma. Fresature, fori e alleggerimenti sono il risultato di un processo di sottrazione del materiale, in cui ogni elemento del corpo pinza deriva da una precisa esigenza funzionale e contribuisce a definirne la forma. Un design totalmente rivoluzionato rispetto alla precedente GP4, dove la struttura centrale assume il ruolo di una vera e propria spina dorsale, mentre le tensioni diagonali e le aperture laterali conferiscono alla pinza un’identità tecnica immediatamente riconoscibile.

Questa profonda evoluzione conserva allo stesso tempo i principali elementi di compatibilità con la piattaforma attuale. La nuova GP4 mantiene la stessa architettura idraulica, utilizza le stesse pastiglie e gli stessi dischi ed è completamente intercambiabile dal punto di vista del fissaggio. Restano invariati anche il materiale e la finitura superficiale.

Esposta per la prima volta al pubblico a EICMA 2026, la nuova pinza freno GP4 testimonia il continuo trasferimento di conoscenze tra ricerca, sviluppo e competizione, un patrimonio tecnologico che alimenta costantemente l'evoluzione delle soluzioni frenanti Brembo.

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