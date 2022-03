Binder: "Ho cercato di prendere Enea, ma era troppo tardi"

Carica lettore audio

È stata una domenica ricca di sorprese quella vissuta al termine del GP del Qatar. La prima gara della stagione ha visto lo stupendo primo successo in MotoGP di Enea Bastianini, ma alle spalle del pilota del team Gresini ha chiuso in maniera inattesa Brad Binder.

Il pilota della KTM è stato autore di una corsa maiuscola. Dopo essere scattato dalla terza fila, Brad si è subito portato nelle posizioni di vertice per poi occupare la terza piazza dopo aver regolato Marc Marquez.

A quattro giri dal termine Binder ha poi approfittato dell’errore compiuto da Pol Espargaro – in lotta con Bastianini – per sopravanzare il portacolori della Honda e salire così in seconda posizione.

Nei giri conclusivi il sudafricano ha fiutato la preda, ma Enea è stato semplicemente perfetto nel non commettere mai alcuna sbavatura e Binder si è così dovuto accontentare di una seconda piazza che dà morale a tutto il team.

“Sono incredibilmente felice per essere salito sul podio qui in Qatar. È la prima volta che mi succede. Questa è una delle piste in calendario dove so che soffrirò sempre tantissimo. Non posso ringraziare a sufficiente tutto il team per aver fatto un lavoro strepitoso nel corso dell’inverno. Il nostro pacchetto è decisamente più competitivo rispetto allo scorso anno”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder è parso decisamente soddisfatto a fine gara. Nonostante il pilota della KTM abbia semplicemente messo nel mirino la Ducati di Bastianini nel finale, Brad ha spiegato di aver avuto un passo decisamente competitivo sin dai primi giri.

“Oggi sono riuscito a spingere fino alla fine, ma Enea ha fatto un lavoro fantastico e merita i miei complimenti. Ho cercato negli ultimi giri di avvicinarmi, ma era troppo tardi. Sono riuscito a tenere il passo dei primi all’inizio ed ho concluso bene la gara. Sono contento”.

Prima di congedarsi, Binder ha spiegato come la scelta adottata da tutti i piloti KTM di montare la gomma media all’anteriore sia stata dettata dalla impossibilità di concludere la gara con la mescola più morbida.

“Tutte le KTM oggi hanno montato la media all’anteriore. Questo non perché i piloti preferiscono questa mescola, ma perché con la soft non saremmo riusciti a concludere la gara. Questo è stato il ragionamento che ci ha spinto a scegliere la media all’anteriore”.

“È stata un’ottima decisione perché la gomma ha tenuto alla perfezione per tutta la gara, è stata molto costante”