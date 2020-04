Biaggi: "La rivalità con Rossi è stata un dono, mi manca"

Biaggi è passato alla classe regina nel 1998 come quattro volte campione del mondo 250cc, vincendo al suo debutto nella 500cc in Giappone, prima di portarsi a casa altri 12 gran premi nelle successive otto stagioni.

In particolare, Biaggi si è impegnato in un'aspra rivalità con Rossi all'inizio degli anni 2000, che si è tradotta in una primo battibecco prima dei festeggiamenti per il podio di Barcellona nel 2001.

I due si sono divertiti in molte emozionanti battaglie in pista, con il loro duello a Welkom in Sud Africa all'inizio del 2004 - la gara d'esordio di Rossi sulla Yamaha - che rimane uno dei più ricordati.

Parlando dopo un replay di quella gara nell'ambito della serie "Greatest Race" di BT Sport, Biaggi ha detto che la "vera rivalità" tra lui e Rossi è stata un "regalo".

"Mi mancano quei momenti, mi mancano quegli anni", ha detto Biaggi.

"E' stato un po' un bene e un po' un male. In quel momento, sono state gare molto stressanti, mesi e anni, ma naturalmente si ritrovano delle buone vibrazioni quando si ottiene un buon risultato o si sale sul podio".

"Ma nel corso degli anni ho capito che quei cinque, sei, sette anni che ho fatto nella classe regina sono stati molto intensi e sono stati un dono perché insieme a Rossi abbiamo dato al pubblico, alla gente, una grande, vera rivalità in pista e fuori dalla pista, perché eravamo ancora persone diverse".

"Lo rispetto e penso che lui provi la stessa cosa, ma mi mancano quei momenti, mi mancano quegli anni e vorrei poter tornare indietro".

Dopo una stagione senza vittorie nel 2005 con la Repsol Honda, Biaggi non è riuscito a trovare un accordo per il 2006, e l'anno successivo è passato nel paddock del Mondiale Superbike, nel quale ha vinto due volte il titolo tra il 2007 e l'ultimo anno di gare nel 2012.

Riflettendo sulla sua carriera, Biaggi ha detto: "Nessun rimpianto. Quello che ho fatto dal punto di vista sportivo è stato bello, fantastico, e se posso chiedere di più non è la realtà, è un sogno".

"Ho raggiunto quello che speravo di ottenere, che doveva essere il numero uno della categoria in cui sono partito - che era la 250cc - e poi lentamente sono passato alla 500cc, quindi alla 4 tempi con la nuova era in MotoGP, e poi alla Superbike".

"Ho corso in molte categorie, ho avuto molte difficoltà nel corso degli anni, ma sono abbastanza soddisfatto e mi sento ancora forte. Non ho grossi problemi, non ho molte ossa rotte, quindi sono abbastanza felice".

Biaggi è tornato nel paddock della MotoGP lo scorso anno come team owner della squadra Max Racing Moto3, che la scorsa stagione ha lottato per il titolo con Aron Canet.

Quest'anno la squadra si è allargata a due piloti, con Romano Fenati e Alonso Lopez in sella a due KTM marchiate Husqvarna.