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Bezzecchi: "Una doppietta non basterebbe, ma resta la mia miglior stagione in MotoGP"

Il pilota dell'Aprilia è stato molto realista nel venerdì di Portimao, perché è consapevole che a Marc Marquez basta fare un solo punto per tagliarlo fuori dalla corsa al titolo. Per questo punta solo a chiudere in bellezza, tenendo nel mirino sia il titolo Costruttori che il secondo posto nel Mondiale.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 19 nov 2026, 17:35

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

74 punti in palio ed altrettanti da recuperare. La matematica tiene ancora in corsa Marco Bezzecchi per la corona di campione del mondo 2026 della MotoGP, ma il pilota dell'Aprilia è consapevole che ormai il discorso non è più nelle sue mani. Anche se dovesse fare una doppietta questo fine settimana a Portimao ed il prossimo a Valencia, a Marc Marquez infatti basterebbe un solo punto per vanificare le sue quattro vittorie.

Se fino al Qatar avevamo fatto i conti con un Bezzecchi che non abbandonava la speranza, quello arrivato in Algarve è parso molto più realista. Questo non vuol dire che comunque non sia voglioso di provare a chiudere nel migliore dei modi quella che lui stesso ha definito la sua "miglior stagione in MotoGP", che comunque gli ha già regalato la bellezza di sei vittorie.

"Matematicamente è vero che c'è una possibilità ma, realisticamente, è una possibilità molto remota, quindi ho cambiato un po' il mio modo di pensare. Ovviamente farò del mio meglio per ottenere il massimo in questi ultimi due weekend di gara, a partire da qui, ma il campionato è un po' fuori dal mio controllo. L'obiettivo comunque è cercare di fare una buona gara e partire nel miglior modo possibile già da domani", ha detto Bezzecchi quando gli è stato chiesto delle sue chance iridate durante la conferenza stampa che ha aperto il GP del Portogallo.

Sulla carta, Portimao è una pista che potrebbe sorridergli, visto che lo scorso anno aveva ottenuto la pole position e la vittoria nella gara di domenica. Tuttavia, pur essendo consapevole di averne bisogno, il riminese ha ribadito che anche una doppietta potrebbe non bastare questa volta.

"Ovviamente mi piacerebbe riuscire a fare una doppietta, ma non è l'unica cosa che mi permetterebbe di restare in corsa, perché Marc non dovrebbe fare neanche un punto e questo è un po' irrealistico, visto il livello che ha Marc in questo momento. Quindi cerchiamo di concentrarci sul nostro compito, che è quello di guidare nel miglior modo possibile. Darò il massimo e poi vedremo cosa riusciremo a portare a casa".

Tra le altre cose, anche a Valencia, dove la settimana prossima si concluderà la stagione, era uscito vincitore nella gara lunga nella passata stagione, quindi sembrano esserci le condizioni per provare a chiudere al meglio questo 2026.

"Certo, è sempre importante cercare di concludere la stagione nel miglior modo possibile. Questa è stata finora la mia miglior stagione in MotoGP, quindi mi piacerebbe continuare su questo trend positivo".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al Mugello il sogno iridato sembrava concreto, perché Marc Marquez era lontano 102 punti. Questo vuol dire che nei 13 GP successivi il pilota della Ducati è stato capace di totalizzare la bellezza di 176 punti più di lui. Dunque, Bezzecchi non ha nascosto che battagliare con un campione del suo calibro aiuta sempre a crescere.

"Si impara sempre quando si corre contro piloti fortissimi. E Marc è uno dei piloti migliori della storia della MotoGP. Per questo è difficile, ma è anche una soddisfazione battagliare contro di lui, quindi spero di poterlo fare ancora tante altre volte".

Oltre che da Marquez, però c'è da imparare anche dai tanti errori che probabilmente gli sono costati la possibilità di giocarsela fino alla fine, anche se questa resta una stagione nella quale è stato capace di far vedere anche grandi cosi.

"Ci sono tante cose che restano, alla fine si impara sicuramente nei momenti buoni, ma si impara di più anche nei momenti di difficoltà. Questo è stato un anno super positivo da un certo punto di vista, con anche qualche difficoltà, quindi bisogna cercare di far tesoro di tutte le esperienze fatte durante l'anno, come ho detto, sia le belle che le brutte, e cercare di essere bravi a canalizzare tutto verso un miglioramento".

Se il titolo piloti sembra ormai essere andato, per l'Aprilia c'è però la possibilità di conquistare quello riservato ai Costruttori, visto che al momento ci sono solo 8 punti a separarla dalla Ducati.

"E' un qualcosa per cui abbiamo lottato per tutta la stagione, quindi cercheremo di continuare su questa strada e di dare il massimo. Sono sicuro che tutti i piloti Aprilia stiano facendo lo stesso per cercare di regalare al nostro marchio questo importante risultato".

Ma per Bezzecchi rimane anche la possibilità di poter chiudere secondo nel Mondiale, risultato mai ottenuto prima in carriera, perché il suo compagno Jorge Martin è distante solo 14 punti, quindi un gap colmabile.

"E' sicuramente una cosa importante, però alla fine è sempre tutta una conseguenza del buon lavoro, quindi l'obiettivo primario è quello di cercare di fare bene", ha concluso.

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