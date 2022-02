Bezzecchi: "Per ora è meglio dare ancora del lei alla Ducati"

Carica lettore audio

Un passetto alla volta, ma la progressione di Marco Bezzecchi in sella alla Ducati è costante. Il portacolori del Mooney VR46 Racing Team si è migliorato anche nel terzo ed ultimo giorno dello Shakedown di Sepang, riuscendo per la prima volta ad infrangere il muro dei due minuti.

Con il suo 1'59"711 il pilota romagnolo ha chiuso con il quarto tempo di giornata, alle spalle dei due titolari dell'Aprilia, scesi in pista grazie alle concessioni, e di Raul Fernandez, che quindi gli ha portato via la palma di miglior esordiente che si era guardagnato ieri, pagando comunque un gap di poco meno di due decimi. Ma la classifica e i tempi per il momento lasciano il tempo che trovano, per il momento la cosa che interessa di più a "Bez" è vedere un progressivo miglioramento del feeling con la sua Desmosedici GP.

"E' stata una buona giornata, migliore di quella di ieri, perché siamo riusciti a limare ancora qualcosina. Sono contento per com'è andato questo shakedown, perché abbiamo fatto un passettino in avanti ogni giorno e ho migliorato il mio feeling con la moto. Il team ha fatto un lavoro incredibile, quindi non mi posso lamentare. Poi valuteremo meglio il nostro livello nei prossimi giorni di test", ha detto Bezzecchi a fine giornata.

Anche dal punto di vista della preparazione fisica sembra aver ottenuto delle risposte positive: Sono molto contento per il momento, anche se non ho mai provato a fare un vero long run. Non ho mai fatto troppi giri di fila e non mi posso lamentare. Prossimamente faremo anche una simulazione di gara e lì le cose saranno più chiare, ma per ora va bene".

Oggi ha avuto modo di carpire qualche segreto anche ad un pilota esperto come Aleix Espargaro: "Sono riuscito a seguirlo, perché l'ho incrociato in pista. Gli sono stato dietro per uno o due giri, ma poi lui era leggermente più veloce di me, quindi non era facile rimanere attaccato. Sicuramente nei prossimi due giorni di test sarà più facile trovare un 'gancio' in pista, ma non cercherò qualcuno in particolare".

Ma soprattutto ha ricevuto la visita nel box del vice-campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, suo compagno anche alla VR46 Academy, che gli ha dato qualche imbeccata: "E' venuto a salutarci e mi ha dato qualche consiglio. Pecco è molto gentile e ci tiene molto al progetto Ducati, quindi sta cercando di darci una mano sotto questo aspetto. Mi ha dato qualche dritta, ma non è facile mettere in pratica tutto quello che ti viene detto, anche se devo dire che sono stati dei consigli molto preziosi".

Anche se i progressi ci sono stati, per il momento è ancora presto per dire di poter dare del tu alla Desmosedici GP: "A Jerez era stato un po' più complicato. Qui mi sono trovato meglio quasi da subito, senza fare grandi cose sulla moto, perché abbiamo provato solo un po' di cose sui manubri. Sono contento, perché credo abbiamo fatto un bel passo avanti. Per il momento è ancora meglio dare del lei alla Ducati, specialmente nei time attack, perché senza conoscerla bene si fa più fatica, ma piano piano ci sto prendendo un po' di confidenza".

