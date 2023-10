MotoGP | Bezzecchi già operato dopo la frattura alla clavicola

La notizia che in casa Mooney VR46 si sperava potesse essere in un qualche modo smentita, purtroppo, ha invece avuto conferma: le speranze di titolo di Marco Bezzecchi nella stagione 2023 di MotoGP sono quasi definitivamente tramontate.

Il pilota romagnolo è caduto nella giornata di sabato al Ranch di Tavullia, dove assieme ai suoi colleghi ed amici stava passando un sabato di allenamenti e divertimento in vista dell'impegno che la MotoGP affronterà in Indonesia il prossimo fine settimana.

Nella serata di ieri erano cominciate a circolare le prime voci riguardo all'incidente patito da 'Bez' e le visite mediche effettuate questa mattina hanno evidenziato la frattura alla clavicola destra, subito operata presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE dal professor Porcellini.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Intervento riuscito per Marco Bezzecchi, sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura alla clavicola destra. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team è caduto ieri nella consueta sessione di allenamento al Motor Ranch di Tavullia", riporta il comunicato ufficiale del team.

"Marco ha raggiunto l’Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la UNIMORE dove l’equipe coordinata dal Professor Porcellini ha eseguito l’intervento per ridurre la lesione. L’operazione, della durata di un’ora e mezza, ha avuto esito positivo. Marco inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista sarà valutato nelle prossime 48 ore".

Per il team di Tavullia è una brutta tegola perché non solo Bezzecchi si ritrova fermato quando ancora era in corsa matematica per la conquista del titolo Mondiale, ma anche privata di entrambi i suoi ragazzi visto il precedente incidente che in India aveva messo fuori gioco Luca Marini.

A questo punto bisognerà capire quali soluzioni la squadra diretta dal Team Principal Alessio 'Uccio' Salucci e soci adotterà per schierare le sue Ducati, al momento ferme ai box senza nessuno in grado di poterle cavalcare.

Il calendario prevede sei Gran Premi racchiusi nello spazio di appena sette settimane, per cui teoricamente non c'è nemmeno il tempo materiale per sperare in un recupero tranquillo di Bezzecchi e Marini.