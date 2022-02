Bezzecchi: "Ho fatto un bel passo avanti in staccata"

Carica lettore audio

Per guardare i tempi è ancora presto, ma Marco Bezzecchi ha sicuramente di che sorridere alla conclusione della seconda giornata dello Shakedown della MotoGP a Sepang. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha chiuso con il terzo tempo, alle spalle di due veterani come Maverick Vinales e Michele Pirro, quindi è riuscito ad essere il più veloce degli esordienti, limando ben 1"3 alla prestazione che aveva realizzato nella giornata inaugurale.

"E' stata una buona giornata. Abbiamo proseguito il lavoro di ieri e sono soddisfatto di ciò che abbiamo fatto in pista e nel box. Inizio a sentirmi più a mio agio sulla moto e le sensazioni sono migliori. Ci sono ancora diverse cose che devo sistemare a livello di guida, quindi penso che il limite sia ancora lontano, ma al momento sono contento. Oggi abbiamo iniziato a fare qualcosina anche a livello di setting, ma niente di clamoroso, perché non sono ancora al limite, quindi non riesco a sentire troppo le modifiche.", ha detto Bezzecchi a fine giornata.

Quando gli è stato chiesto se c'è un aspetto specifico della sua guida in cui sente di dover migliorare per adattarsi alla sua Ducati, ha aggiunto: "In realtà non c'è un aspetto in particolare, devo fare meglio un po' tutto. Mi manca qualcosa in staccata, in percorrenza, in uscita e nella gestione delle gomme. Poi ci sono da capire l'elettronica ed il time attack, quindi è tutto più difficile. Diciamo che oggi abbiamo fatto un bel passo avanti in staccata, ma per le altre cose mi manca ancora un po'. Ma è normale dai, ci sta".

Il miglioramento odierno di oltre un secondo è sicuramente positivo, anche perché Marco ha spiegato di non essere andato per niente alla ricerca del tempo: "Un secondo non è poco, però è anche vero che con i tempi che stiamo facendo adesso tirare giù un secondo è più facile che quando si girerà in 1'59". Però dobbiamo essere contenti, perché ho fatto davvero pochi chilometri sulla moto e io non voglio esagerare. Voglio capire bene come va la moto prima di provare a fare un bel tempo. Oggi alla fine ne ho fatto un tempo discreto, ma non l'abbiamo cercato. Quando abbiamo montato la gomma nuova è venuto fuori perché avevamo fatto un buon lavoro durante la giornata. Prima di pensare ad un vero e proprio time attack c'è ancora tempo, però sono contento".

Uno degli aspetti in cui il suo lavoro è cambiato tanto rispetto alla Moto2 e la quantità di indicazioni che bisogna fornire al team una volta rientrati al box: "Bisogna dare commenti sulla moto, sulle gomme, sull'elettronica. Quindi più tu riesci ad avere sensibilità sulla moto e più puoi dare dei feedback precisi alla squadra. Il problema è che all'inizio, quando non conosci troppo la moto, è più difficile capire cosa stia facendo. La squadra però mi sta aiutando in questo, facendomi tante domande per capire meglio cosa intendo. Lo stesso vale anche per i tecnici della Michelin e della Ohlins. Comunque spero di migliorare presto da questo punto di vista".

Il suo compagno di squadra, Luca Marini, lo scorso anno ha avuto alcune difficoltà a livello di preparazione, ma il romagnolo sembra convinto di aver fatto un buon lavoro durante l'inverno: "Non so se sarò più preparato di Luca, perché non è la stessa cosa per tutti, la preparazione è una cosa abbastanza personale. Con Carlo (il preparatore) abbiamo cercato di lavorare per la MotoGP in base all'esperienza che ha avuto con Valentino e con tutti gli altri piloti dell'Academy. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, ma non posso ancora dire se sono pronto per una gara o meno, perché per il momento ho fatto solo 5 o 6 giri in ogni run.

Oggi in pista c'erano piloti esperti come Maverick Vinales e Dani Pedrosa, quindi a "Bez" è stato chiesto se avesse avuto modo di studiarli: "Non sono ancora riuscito a seguire nessuno davvero da vicino, perché per il momento siamo in pochi e la pista è molto lunga. Non sono stato troppo a badare agli altri e ho cercato di fare più il mio lavoro, anche se mi sarebbe piaciuto beccare qualcuno con più esperienza. Spero che possa capitare nei test di sabato e domenica, quando saranno in pista tutti", ha concluso.

