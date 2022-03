Bastianini: "Ricordo Fausto. Vincere in MotoGP era il nostro sogno"

Carica lettore audio

Ciò che è successo oggi a Lusail, pista del Qatar che ha fatto da palcoscenico alla prima uscita stagionale della stagione 2022 di MotoGP, avrebbe fatto fatica a pensarlo anche uno dei migliori romanzieri. Enea Bastianini, all'esordio con il team Gresini Racing Ducati, ha portato a casa una clamorosa vittoria nella classe regina del Motomondiale.

Partito bene, ma in maniera cauta, il pilota riminese ha aumentato i suoi colpi da metà gara in poi infilando senza remore Joan Mir, Marc Marquez, Brad Binder e, infine, Pol Espargaro, andando a cogliere il primo successo della carriera in MotoGP proprio all'inizio della seconda stagione nella massima serie a due ruote del motorsport.

Una gara gestita da campione, ma anche da veterano. Impressiona pensare che Enea abbia compiuto 24 anni da appena un paio di mesi. La sua seconda parte di gara è stata eccezionale, ma la prima parte - la gestione della gomma media scelta proprio in griglia di partenza - si è rivelata decisiva.

Tagliato il traguardo, Bastianini ha potuto lasciare andare tutte le emozioni con tanto di esultanza e dedica al suo team e, soprattutto, a Fausto Gresini.

"E' qualcosa di unico", ha dichiarato ancora emozionato dopo la cerimonia del podio ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo fatto un bel lavoro questo weekend, partiti con il piede giusto. Già ieri avevo fatto un bel tempo, ma anche stamattina avevo un bel passo. Ho gestito la prima parte di gara poi ho provato ad agganciarmi. Alla fine l'ho passato e da lì non ho capito più niente".

Race winner Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Poi, ecco una dedica profonda nei confronti di Fausto Gresini, colui che in Enea ha creduto sin dal 2014 e che quest'anno lo avrebbe riavuto nuovamente nel suo team, ma in MotoGP, per inseguire un sogno comune che si è realizzato proprio oggi dopo una gara capolavoro del 24enne riminese.

"Difficile da spiegare cosa ho nella testa. Qualcosa di unico che avrei voluto condividere con Fausto. Era il nostro sogno. Era iniziato nel 2014, ci siamo detti che saremmo arrivato in MotoGP. Ci siamo arrivati senza di lui. Ma sono certo ci abbia seguito. Non è il momento di essere tristi ma di onorarlo e festeggiarlo. Ringrazio di cuore la mia famiglia perché se sono qui è merito loro e se sono in queste condizioni mentali è anche merito loro".

Bastianini ha poi raccontato il duello con Espargaro e il momento chiave, ovvero il sorpasso arrivato a pochi giri dal termine effettuato in Curva 1. Pochi istanti dopo, probabilmente a causa di un disturbo aerodinamico dovuto al sorpasso, Pol Espargaro è arrivato lungo e, da quel momento in poi, "Bestia" non ha dovuto fare altro che gestire il suo margine (1"5) su Brad Binder.

"Sicuramente ho capito subito che Pol (Espargaro, ndr) era andato lungo, non lo sentivo dietro e con la coda dell'occhio l'ho visto sfrecciare a sinistra. Succede se sei dietro e le ali non funzionano. Non mi è venuto il braccino. Ho fatto qualche errore perché stare davanti è più difficile che inseguire. Ma sono riuscito a spingere fino alla fine e alla fine è arrivata la vittoria".

"I ragazzi del team ce l'hanno messa tutta. Sembravamo un team ufficiale. C'era tanta serenità tutta per l'obiettivo finale", ha concluso Bastianini.