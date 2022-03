Bastianini: "In inverno ho lavorato sul time attack e si vede"

Carica lettore audio

Il movimento italiano nel Motomondiale e, in particolar modo in MotoGP, è più che mai vivo e vegeto. Enea Bastianini ha colto oggi una strepitosa seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2022.

Il pilota del team Gresini Racing Ducati ha firmato una prima fila - la prima della carriera in MotoGP - che regala la doppietta a Ducati, perché solo Jorge Martin ha fatto meglio del romagnolo.

Il pilota italiano, al secondo anno in MotoGP, ha fatto vedere molto bene come il lavoro fatto nel corso dell'inverno abbia dato immediatamente frutti già maturi per essere colti e assaporati. Questo si è concentrato sulla preparazione dei time attack, tallone d'Achille di Enea nella passata stagione.

Il secondo posto di oggi è un chiaro esempio di come il talento italiano abbia percorso la strada giusta in un momento cruciale per la nuova stagione, ovvero l'inverno, tempo di preparazione e di miglioramento per chi, come lui, ha ancora tanto da imparare nella classe regina del Motomondiale.

"E' un risultato incredibile per me", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport alla fine delle Qualifiche di Lusail. "Abbiamo lavorato molto durante l'inverno e i test per essere più veloci nei time attack e direi che il secondo posto va più che bene. Quando sei secondo avresti voluto centrare il primo posto, ma la giornata che conta è domani. Speriamo di fare una bella gara, ma siamo in tanti ad andare veloce qui. Non sarà facile, ma ci saremo anche noi".

Per Bastianini si apre ora uno scenario completamente nuovo, almeno da quando corre in MotoGP. Non essendo mai stato davanti in griglia, dovrà impostare la gara diversamente da quanto fatto nel corso degli ultimi anni. Non più in rimonta, ma in modo differente. Sarà decisiva anche la scelta delle gomme, soprattutto quella posteriore.

"E' la prima volta che mi trovo davanti alla partenza e non so bene come dovrò gestire la gara. Di solito vado in rimonta, ma domani no. Non so se saremo vicini, ma penso che Suzuki e Honda hanno fatto un bel salto in avanti dal punto di vista delle prestazioni. Mi viene da dire che la gestione gara sarà diversa, ma credo che ci divertiremo".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non abbiamo ancora risposte sulla durata della gomma Soft. Soft e Medium sono molto vicine tra loro. Entrambe hanno pro e contro. Dobbiamo valutare i pro. A mente calda direi però che potremmo partire con gomme medie".

Per concludere, Enea ha sottolineato come i suoi miglioramenti e i suoi risultati siano da attribuire non solo al suo lavoro, ma anche all'ambiente creato dal team Gresini. Il romagnolo si trova molto bene e i risultati dimostrano quanto la serenità che Enea è riuscito a raggiungere lo abbia aiutato a elevare le proprie prestazioni, sino a mettersi dietro un mostro sacro del calibro di Marc Marquez. Per non parlare del campione del mondo in carica Fabio Quartararo e di quello 2020, Joan Mir.

"Ho una consapevolezza importante in questo momento. Poi ho il team che mi supporta e anche Ducati, che mi ha fornito una moto che va veramente bene. Siamo competitivi ma soprattutto c'è un clima che mi permette di poter fare tutto questo. E per un pilota è la cosa più importante. Dobbiamo solo andare avanti così e divertirci".