Bastianini: “I miei punti forti sono diventati deboli a Doha”

A dispetto di quanto mostrato nel primo appuntamento della stagione, il venerdì del Gran Premio di Doha non è stato eccellente per i due portacolori del team Esponsorama. Luca Marini ha chiuso la prima giornata con il 20esimo tempo, alle spalle del compagno di squadra Enea Bastianini, 19esimo e in ripresa dopo una giornata di febbre causata dalla somministrazione della seconda dose del vaccino.

I due rookies hanno faticato e saranno costretti a scendere in pista nel Q1 per provare ad accedere alla seconda e decisiva fase di qualifica. A dispetto della posizione più attardata rispetto ai primi e soprattutto agli altri piloti Ducati, Luca Marini è soddisfatto del lavoro svolto nel venerdì, utile per migliorare ancora in sella alla Desmosedici: “Il feeling con la moto è migliorato rispetto alla scorsa settimana, sono felice della giornata. Abbiamo provato diversi setting ed erano stati positivi. In generale nelle FP2 nel time attack ho provato a seguire un altro pilota, ma nessuno voleva spingere, quindi aspettavo. Alla fine però avevo le gomme fredde e non ho potuto spingere, quindi per questo ho perso un buon tempo all’ultimo tentativo. La posizione non è buona e il giro era lento, ma nel complesso sono contento”.

“La differenza fra me e gli altri piloti è che loro possono permettersi di andare più piano, solo che io devo sempre spingere al massimo. Però spingere ad ogni giro mi aiuta per avere più confidenza con queste gomme, imparare velocemente come lavorano le gomme, come funziona la moto e migliorare il mio feeling. In tutte le condizioni devo provare a fare la mia migliore performance. Qui è così, ma in altre piste sono importanti anche le FP3. Non ho tempo per essere rilassato, devo migliorare velocemente ed essere vicino ai ragazzi davanti ad ogni sessione. Anche nelle FP1 ho provato diverse cose,ma se cambi qualcosa e non spingi, magari non capisci bene e quindi ti perdi facilmente”.

“Oggi l’asfalto era molto caldo, quasi 60 gradi, molto di più dell’altra volta. Questa sera c’era molta più umidità, quindi penso che anche questo abbia un po’influito sulla prestazione di tutti, ma alla fine i migliori hanno fatto dei grandi giri. Poi in qualifica i tempi si abbassano ancora di più. Io sono contento, mi sto sentendo sempre meglio, le modifiche che facciamo sono positive e sto cercando di conoscere al meglio le gomme per arrivare al limite, perché con l’anteriore ancora non ci riesco. Forse mancano ancora due o tre cose, un po’ mie di guida e un po’ di setup della moto”.

Enea Bastianini invece appare meno soddisfatto, ma sicuramente più affaticato a causa della febbre che lo ha fermato nella giornata di giovedì: “Sto un po’ meglio, giovedì ho avuto la febbre alta, quindi avevo paura di stare male anche venerdì. Invece poi mi sono alzato e stavo abbastanza bene. Anche se oggi un po’ guidando ho faticato, non ero proprio al cento per cento”.

Al di là del malessere fisico, il campione del mondo Moto2 non si è sentito a suo agio sulla moto: “La mattina non avevamo un gran feeling, non avevo le stesse sensazioni dello scorso weekend, quindi abbiamo cambiato un po’ il lavoro, ma alla fine non abbiamo trovato la strada giusta, quindi dobbiamo guardare i dati e migliorare. Sicuramente guarderò i dati degli altri piloti Ducati, che sono davanti. Avrò parecchie cose da guardare domani, ci sarà da divertirsi! Guardando i dati, Miller è quello che si avvicina di più al mio stile, guida più col davanti e meno col posteriore. Ma quando fa il tempo, cambia completamente e guida col posteriore. Quindi questo sarà uno step che dovrò fare anche io nel corso di queste gare”.

“I miei punti forti dello scorso weekend sono diventati i miei lati negativi – prosegue Bastianini parlando della giornata di libere – Ero lento nel veloce dove solitamente eravamo forti. Quindi dobbiamo cercare di capire qual è il motivo, non avevo fiducia nel frenare forte. Anche il grip è cambiato, quindi bisogna andare a lavorare sul setup. Le condizioni sembravano simili, ma da dentro il grip era molto meno, quindi abbiamo fatto anche qualche errore di troppo nel box, non siamo stati bravi”.

Per la qualifica non è però così pessimista e pensa di poter migliorare: “Dipenderà molto dal grip della pista, però penso che se lavoriamo nel modo giusto possiamo migliorare. Durante lo scorso weekend abbiamo fatto progressi fino alla gara, quindi possiamo puntare al 53 basso, se sistemiamo tutto quanto”.

