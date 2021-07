Barcellona ospita un test privato per alcuni piloti MotoGP

Dopo essersi goduti un paio di settimane di vacanza, la maggior parte dei piloti della MotoGP ha ripreso la routine di allenamento, che sia in motocross, flat track o superbike. In questo senso, perfino quattro piloti ufficiali si recheranno martedì al Circuito di Barcellona, dove effettueranno un test privato con moto sportive.

Pol Espargaro sarà il rappresentante Honda, Jack Miller metterà alla prova una nuova Ducati Panigale che gli è appena arrivata, mentre Alex Rins girerà con la sua Suzuki GSX-R. Tuttavia, molti occhi saranno puntati su Maverick Vinales, un altro dei partecipanti che fino ad ora ha confermato la sua presenza.

Il pilota Yamaha infatti è al centro dell’attenzione dopo l’annuncio che ha fatto insieme alla Casa di Iwata il lunedì successivo ad Assen in cui entrambi anunciavano che il 2021 sarebbe stato l’ultimo anno, anche se inizialmente il contratto scadeva nel 2022. Tutto sembra pronto perché Vinales e Aprilia confermino nel prossimi giorni la loro unione in vista della prossima stagione.

Oltre ai quattro piloti menzionati, al Circuito di Barcellona saranno presenti anche piloti di diverse categorie, per esempio Gabri Rodrigo e Ana Carrasco. Tutti loro si prepareranno per i rispettivi appuntamenti (la Carrasco ad Assen il prossimo weekend), con il mondiale che torna in pista dopo la pausa estiva l’8 agosto al Red Bull Ring, per il primo dei due appuntamenti consecutivi in Austria.