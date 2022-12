Bagnaia: "Vorrei correre la 8 Ore di Suzuka con Ducati"

Carica lettore audio

Sulle prime, poteva quasi sembrare una sparata, ma più ne parlava e più ha faceva capire che in realtà stava dicendo molto seriamente. Pecco Bagnaia ha un sogno che potremmo definire quasi insospettabile: vuole correre la 8 Ore di Suzuka e provare a vincerla con la Ducati.

In occasione della grande festa Rossa organizzata a Bologna per celebrare il suo titolo iridato in MotoGP e quello di Alvaro Bautista in Superbike, il pilota piemontese ha fatto questa rivelazione inattesa quando gli è stato domandato se gli sarebbe piaciuto fare una wild card in sella alla Panigale V4 del collega spagnolo.

"Più che fare una gara nel Mondiale Superbike, mi piacerebbe provare la moto e fare la 8 Ore di Suzuka. Mi piacerebbe molto farla, anche se non credo che sarebbe facile convincere la Ducati a farla", ha detto il campione del mondo, lasciando intendere che il sasso lo ha già lanciato anche in azienda, anche se da quell'orecchio non sembrano sentirci troppo.

Pure lui però non sembra troppo intenzionato ad arrendersi, perché portare la Rossa di Borgo Panigale a vincere proprio a casa dei rivali giapponesi sarebbe un'impresa quasi epica. E magari sarebbe bello farlo proprio in coppia con Bautista.

"Io però sono uno che di solito arriva al punto di farsi dire di sì per forza. Sicuramente sarebbe una gara impegnativa, però ha un grande fascino, quindi portare lì la Ducati con Alvaro e un altro pilota, magari riuscendo anche a vincere, sarebbe qualcosa di bellissimo. Poi vorrebbe dire guidare su una delle piste più affascinanti del mondo", ha concluso.

Del resto, quest'anno è già stato il successore del suo mentore Valentino Rossi, diventando il primo italiano a diventare campione MotoGP dopo il "Dottore". Ora mira a diventarlo anche nella grande classica giapponese.