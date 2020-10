Bagnaia: "Sarebbe bello salutare Pramac con una vittoria"

Pecco Bagnaia è reduce probabilmente da una delle domeniche più deludenti della sua stagione. Mentre le altre Ducati erano tutte in battaglia per la vittoria, il pilota del Pramac Racing non è riuscito ad andare oltre al 13esimo posto, chiudendo piuttosto lontano dai migliori.

Un risultato dovuto ad un consumo eccessivo della gomma posteriore, stando a quando ha spiegato oggi, alla vigilia dell'inizio del decimo appuntamento stagionale, a Motorland Aragon.

"A Le Mans ho consumato la gomma posteriore molto più rispetto agli altri. Dovrei ritrovarmi in quella condizione e provare a fare qualcosa di diverso per poter dare una spiegazione a quello che è successo. Non me lo sarei aspettato, infatti venerdì mattina riuscivo a girare più forte anche gomme più usate" ha detto Bagnaia.

Sulla carta, il tracciato spagnolo su cui si corre questo fine settimana dovrebbe essere favorevole alla Ducati, anche se Pecco teme le basse temperature che potrebbero esserci al mattino.

"E' un circuito che mi piace. Nel 2018 avevo fatto secondo, quindi è una pista che mi viene abbastanza bene ed è anche favorevole alla nostra moto. L'anno scorso Dovizioso e Miller, hanno fatto secondo e terzo, quindi potrà essere un buon weekend, temperature e condizioni permettendo. Pare che possano essere piuttosto difficili, soprattutto al mattino".

Una delle armi su cui spera di poter contare è il motore della Desmosedici GP, visti i lunghi rettilinei del Motorland.

"Se riuscivamo a fare la differenza sul rettilineo che a Misano va dal Tramonto al Curvone, penso che qui si potrà fare ancora di più. Il nostro motore va davvero forte, quindi penso che possiamo davvero fare la differenza sui rettilinei".

Con questo weekend entrerà nelle sue ultime cinque gare con il Pramac Racing prima dell'approdo nel team ufficiale Ducati nel 2021. La speranza sarebbe quella di salutare la sua squadra attuale con la prima vittoria in MotoGP

"Penso che riuscire a vincere una gara sarebbe un obiettivo importante per la squadra quest'anno, perché sono troppi anni che non succede. Credo che ci sia la possibilità, perché siamo molto forti. Sia io che Jack abbiamo fatto un ottimo lavoro e credo che questo possa essere il nostro obiettivo".

Parlando del suo arrivo nel Factory Team, nei prossimi giorni Michele Pirro farà l'ultimo test in vista del 2021 a Valencia. A Bagnaia quindi è stato chiesto cosa si aspetta dalla nuova Desmosedici GP.

"Spero che la moto possa seguire la direzione attuale, perché è una moto che funziona molto bene in ingresso ed in percorrenza ed è un po' quello che mi è mancato l'anno scorso, quindi mi ci sono trovato da subito molto bene".

"Per il prossimo anno gli step saranno limitati per una questione di contenimento dei costi legati alla pandemia. Bisognerà fare le scelte giuste e, visto che i motori sono congelati, sicuramente ci sarà un'evoluzione del telaio. Spero che ci possa aiutare a scaldare prima la gomma davanti, che al momento è il nostro limite quando fa più freddo" ha concluso.