Bagnaia salta anche i test di Jerez, al suo posto c'è Pirro

Pecco Bagnaia dovrà aspettare il 2020 per salire per la prima volta in sella alla Ducati Desmosedici GP20. Come era abbastanza previdibile, infatti, il portacolori del Pramac Racing non potrà scendere in pista nella due giorni di test della MotoGP fissata per oggi e domani a Jerez de la Frontera.

Il pilota piemontese ha rimediato la frattura del polso sinistro durante l'ultimo GP della stagione a Valencia. Sebbene si tratti di una frattura composta, i medici gli hanno consigliato di non tornare in sella in Andalusia, perché tenendo il polso a riposo la situazione si dovrebbe risolvere nell'arco di qualche settimana senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico.

Leggi anche: Confermata la frattura del polso per Bagnaia

La buona notizia, è che Pecco è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti anche alla testa, visto che aveva riportato un forte trauma cranico nell'incidente, e questi hanno dato nuovamente esito negativo, scongiurando complicazioni.

Per la due giorni di Jerez saranno comunque due le moto schierate dal Pramac Racing, perché al posto di Bagnaia sarà impegnato il collaudatore Michele Pirro.