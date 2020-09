Bagnaia: "Parto 14esimo, ma ho un passo da top 6"

Sarebbero bastati pochi millesimi a Pecco Bagnaia per staccare il pass della Q2 del Gran Premio di Catalogna. Il pilota del Pramac Racing però non è riuscito a sfruttare al meglio la sua Ducati nel T4 e si è ritrovato così eliminato al termine della Q1 e costretto a prendere il via dalla 14esima casella dello schieramento di partenza di Barcellona.

Una vera disdetta, visto che nella FP4 aveva mostrato un passo degno delle prime posizioni, anche se non tutto è perduto, perché per domani si prospetta una gara nella quale la gestione della gomma potrebbe avere una grande importanza, quindi ancora aperta a qualsiasi tipo di risultato.

"Oggi abbiamo fatto uno step importante, almeno a livello di passo gara. In qualifica purtroppo ho sbagliato più che altro io, perché non sono stato veloce nell'ultimo settore, altrimenti sarei riuscito a passare in Q2" ha detto Pecco.

"Stiamo lavorando per trovare una soluzione per il T4, perché è dove perdo di più anche rispetto alle altre Ducati. Se riusciamo a mettere a posto anche le ultime due curve, il passo migliorerà ancora" ha aggiunto.

Come detto, però, per domani può contare su un passo da top 6, ma rimontare riuscendo ad essere dolce sulle gomme non sarà per niente semplice.

"La cosa positiva di oggi è che il passo è buono, perché in FP4 riuscivo a girare sull'1'40"5-1'40"7 abbastanza facilmente, ma ovviamente partire 14esimo è dura. Sarà una gara un po' atipica, perché i tempi si alzeranno tantissimo: abbiamo le gomme sbagliate per questa situazione e quindi sarà difficile essere veloci e costanti per tutta la durata della gara. Potrebbe essere comunque una gara interessante, perché parto 14esimo, ma ho il ritmo per stare nei primi sei".

Riguardo alle gomme poche adatte alla temperatura, Bagnaia non ha voluto polemizzare con la Michelin, ma solo prendere atto di un dato di fatto.

"Michelin non ha colpe. Ha portato delle gomme per temperature più alte, invece siamo stati fregati: giovedì c'erano 28 gradi, invece oggi ce ne sono 20 e stamattina erano addirittura 12. Purtroppo Michelin ha scelto le gomme in funzione delle condizioni che ci saremmo aspettati, ma sono diverse e quindi non sarà semplice".

La seconda parte di gara, dunque, rischia di essere un po' una grande incognita per tutti.

"Sono a posto per i primi 15 giri, mentre la seconda parte di gara sarà un po' un dubbio per tutti, perché è una situazione che non abbiamo provato e su questa pista le gomme si mangiano proprio tanto".

"Se le condizioni dovessero essere come oggi, sarà una gara difficile da questo punto di vista, a maggior ragione perché partendo 14esimo dovrò cercare di recuperare all'inizio, ma senza stressare troppo le gomme".

Un aiuto però gli potrebbe arrivare dal poderoso motore della Desmosedici GP, soprattutto su una pista con un rettilineo così lungo e che offre anche una lunga accelerazione tra la partenza e la prima curva.

"Se domani riuscissi a mettermi subito nei primi otto sarebbe un gran vantaggio. Sarà difficile perché ormai tutti hanno il sistema di partenza, noi però di solito partiamo bene, quindi se riusciamo a non perdere questo vantaggio che abbiamo al via ci può dare un aiuto a non stressare troppo la gomma posteriore".

Riguardo al T4 invece può provare a carpire qualche segreto al compagno di box Jack Miller, che è proprio in quel tratto che ha costruito il passaggio alla Q2 ed il quarto posto in griglia.

"Jack è più veloce di tre decimi al T4, ma anche Zarco lo fa bene. Io fortunatamente faccio molto bene il T1 ed il T2, quindi riesco ad essere abbastanza allineato. Nelle staccate ora riesco a fermarmi bene, quindi devo capire cosa fare nelle ultime due curve perché è dove perdo di più".