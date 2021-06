Bagnaia: "Massacrato per quello che ho detto al Mugello"

Domenica scorsa, al Mugello, Pecco Bagnaia è stato senza ombra di dubbio uno dei piloti più colpiti dalla tragica scomparsa di Jason Dupasquier. Il pilota della Ducati non si è nascosto ed ha detto apertamente che secondo lui è stato un errore correre, trovandolo un gesto irrispettoso nei confronti del 19enne svizzero.

Tra le altre cose, quella del GP d'Italia si è rivelata una domenica disastrosa per il piemontese, che è caduto quasi subito mentre il suo rivale Fabio Quartararo si involava verso la vittoria, allungando a +26 nei suoi confronti. Un errore che a caldo aveva definito dovuto alla mancanza di concentrazione per quanto accaduto. Una dichiarazione per la quale aveva ricevuto molte critiche sui social network, ma che ha confermato a mente fredda alla vigilia del weekend del Gran Premio di Catalogna.

"Qualsiasi cosa dirò, in ogni caso verrà presa male, perché sono già stato massacrato abbastanza riguardo alla mia dichiarazione di domenica. Quello che voglio dire è solo una cosa: purtroppo la gente da casa non riesce a capire le varie situazioni. Il mio errore è stato dettato dal fatto che non ero concentrato. Ognuno può pensarla a modo suo, ma io so come sono andate le cose realmente, perché sulla moto c'ero io", ha spiegato Bagnaia.

"E' stato un errore stupido, banale. Un qualcosa che in una situazione nonrmale non avrei mai fatto, perché durante il weekend non ero mai andato sul cordolo esterno prima di entrare all'Arrabbiata 2. Per forza di cose è stato un errore di deconcentrazione e dovuto al non avere serenità. Ho letto anche cose brutte e dopo un weekend del genere, dimenticarsi della disgrazia per parlar male di me non è stato di buon gusto", ha aggiunto.

Se non altro, questi pochi giorni di stacco sono stati utili per accettare quanto accaduto in Toscana ed iniziare a conviverci, trovando anche la voglia di voltare pagina questo fine settimana a Barcellona, con la convinzione di poter ritrovare la stessa competitività che aveva trovato al Mugello prima dell'errore.

"Grazie a tutte le persone a casa e all'allenamento sono riuscito ad accettare questo fatto già nella giornata di lunedì. E' stato molto difficile, ma l'ho accettato: è il nostro lavoro, è la nostra passione e Jason aveva il nostro stesso sogno, quindi bisogna accettarlo".

"Non si dimentica una cosa così, non ci passi sopra, ma penso che questo weekend tutti i piloti correranno ancora per lui e lo faranno per tutte le stagioni a venire. Io sono convinto di poter fare un bel lavoro questo weekend. Nello scorso mi sono sentito veramente forte, forse ero l'unico che avrebbe potuto giocarsela con Quartararo, e voglio ripartire da lì".

Proprio con Quartararo dovrà fare i conti, perché la classifica ora gli impone di provare a ridurre le distanze, o almeno ad evitare di continuare a veder crescere il gap.

"Fabio è un grandissimo avversario: è forte, è costante ed ha trovato la sua dimensione con il team ufficiale Yamaha, quindi è molto competitivo. Sicuramente non possiamo più perdere troppi punti da lui, perché sono più di una gara indietro".

"Dobbiamo iniziare da adesso a recuperare più punti possibile, perché ho già fatto uno zero, quindi non posso più permettermene. Cercherò in ogni modo di provare a stargli davanti", ha concluso.

