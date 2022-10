MotoGP | Bagnaia: "La pressione c'è ed inizio a sentirla"

Carica lettore audio

Il sogno di una vita è lì ad un passo per Pecco Bagnaia e potrebbe già concretizzarsi domenica. Per la prima volta in questa stagione si è portato in vetta alla classifica iridata della MotoGP e il vantaggio di 14 punti su Fabio Quartararo gli concede l'opportunità di giocarsi il primo match point in occasione del Gran Premio della Malesia.

Nella conferenza che ha aperto il weekend di Sepang, tuttavia, il pilota della Ducati ha spiegato di voler solo cercare di fare il miglior lavoro possibile, senza troppi calcoli, anche perché il meteo potrebbe metterci lo zampino.

"Per adesso sono molto calmo e so anche che il nostro potenziale può essere molto alto se continuiamo a lavorare come nella seconda parte della stagione. La questione principale sarà il meteo, perché sembra che possa esserci pioggia per sabato e domenica, anche se qui è sempre difficile fare delle previsioni in questo senso. Però penso che se lavoreremo bene, sicuramente avremo delle grandi chance", ha detto Bagnaia nella conferenza del giovedì

Sulle sue spalle, inevitabilmente, ci sarà un bel carico di responsabilità, quindi con grande onestà il piemontese ha ammesso che un pizzico di pressione inizia a sentirsi in vista di quello che potrebbe essere uno dei fine settimana più importanti della sua carriera.

"E' dal 2009 che un italiano non vince il Mondiale, ma anche la Ducati non conquista il titolo piloti dal 2007. Potrebbe essere il mio primo Mondiale nella classe regina, quindi è ovvio che la pressione c'è ed inizio a sentirla. In questo momento però sono felice, perché abbiamo fatto davvero un buon lavoro quest'anno. Ora dobbiamo portarlo a termine, ma il focus principale sarà posto proprio su questo".

Il suo primo e finora unico titolo iridato, quella della Moto2, lo ha conquistato aritmeticamente proprio a Sepang, quindi questo potrebbe essere sicuramente un buon auspicio. Anzi, Pecco ha spiegato di essere più rilassato oggi rispetto a quattro anni fa.

"E' completamente diverso rispetto al 2018. Quello era il mio primo titolo in assoluto, anche se era in Moto2. Questo potrebbe essere il mio primo in MotoGP, ma mi sento più rilassato rispetto al 2018. Ovviamente, però, è una sensazione che potrebbe cambiare domani, perché mano a mano che entri nel weekend senti di più la pressione".

A Sepang non si corre dal 2019, ma quest'anno ci sono già stati i test invernali, che avevano evidenziato i problemi che hanno afflitto la Ducati nella primissima parte della stagione. Bagnaia però sembra abbastanza convinto che le cose andranno diversamente ora.

"Non riuscivo a crederci che il nostro potenziale fosse quello, perché nei test eravamo molto lenti, quindi stavo cercando di capire cosa dovessimo fare. Da quel momento abbiamo lavorato davvero duramente per arrivare a questo livello. Il più grande passo avanti lo abbiamo fatto a Portimao, perché a Jerez era già tutto al top. Da quel momento abbiamo semplicemente dovuto aggiustare qualcosina, ma poi c'è stato anche un grande miglioramento da parte mia, nel modo di approcciarmi alla seconda parte della stagione".

Qualche collega della stampa ha ipotizzato uno scenario con la vittoria di Aleix Espargaro, il quarto posto di Quartararo ed un ritiro per Bagnaia, che porterebbe i primi tre all'ultima gara a Valencia racchiusi in appena 2 punti, con il ducatista sempre a comandare.

"Sicuramente per lo show sarebbe lo scenario migliore, ma ho lavorato duramente per dare la versione migliore di me stesso in questa seconda parte dell'anno e raggiungere questo livello. Quindi preferirei non cadere in questa gara...".

Si è parlato anche del meteo come possibile variabile, in questo senso il leader del Mondiale non ha dubbi sulle sue preferenze: "Sceglierei sicuramente l'asciutto. Venti giri sul bagnato qui possono essere impegnativi ed anche pericolosi, perché sarebbe più facile commettere errori. Inoltre, penso anche di essere più competitivo sull'asciutto che sul bagnato".

Lui stesso ha parlato di pressione in vista di questo appuntamento che potrebbe essere decisivo, quindi gli è stato domandato come si sta comportando e cosa pensa di fare nel corso del weekend per cercare di stemperarla.

"Ho fatto le stesse cose di sempre. Ho letto un libro, guardato un film, ho riguardato le sessioni della gara del 2019 a Sepang. Lo sto vivendo come un weekend normale, perché so che devo essere concentrato per fare il lavoro migliore possibile dalla FP1 fino alla gara. Non devo pensare alla pressione, quindi la vivo normalmente. La mia famiglia e la mia fidanzata sono qui, sono sicuro che mi aiuteranno ad essere sereno".

Infine, gli è stato chiesto quale ritiene che sia stato il momento chiave nella sua rimonta dal -91 nei confronti di Quartararo di appena otto gare fa, ma il portacolori della Casa di Borgo Panigale ne ha indicati ben due.

"Una gara che mi ha davvero motivato tantissimo è stata quella di Silverstone. Non ero il più competitivo, perché in gara ho fatto solo il 13° giro veloce. Per tutto il weekend ho pensato di non essere in grado di vincere, ma abbiamo fatto la scelta giusta a livello di gomme ed abbiamo imparato dagli altri quello che si poteva fare per vincere in gara. Il momento chiave però è stato quando sono arrivato secondo ad Aragon, perché Fabio era caduto e quindi sono riuscito a recuperare tanti punti quasi gratis", ha concluso.