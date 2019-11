Bagnaia unfit ed in ospedale dopo la brutta caduta in FP3

Lo strano incidente avvenuto nel terzo turno di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana molto probabilmente costerà a Pecco Bagnaia il resto del weekend, perché il pilota della Ducati Pramac è stato portato all'ospedale per essere sottoposto ad un TAC.

La sua caduta è stata molto strana, perché si è praticamente ribaltato appena uscito dalla pitlane, quindi la velocità era ancora abbastanza ridotta, ma l'impatto al suolo è stato piuttosto duro.

"Pecco è cosciente, sta tutto sommato bene, compatibilmente con le condizioni post caduta. Ha subito un trauma cranico commotivo, quindi associato a disorientamento temporale e ad amnesia, quindi non ricorda la caduta. Aveva anche dolore ad un polso e dopo un primo esame sembra che ci sia una frattura composta dello stiloide ulnare" ha spiegato il dottor Michele Zasa.

Per questo è stato condotto all'ospedale, dove sarà sottoposto ad una TAC per escludere la presenza di lesioni più gravi. Tuttavia, appare molto difficile che possa tornate in sella per il resto del weekend, essendo già stato dichiarato "unfit".

"In questo momento è stato dichiarato unfit, ma dovremo valutare gli esiti della TAC. Anche se dovesse essere negativa, questo non vuol dire che lui potrà correre domani, quindi sarà il direttore medico del circuito che avrà l'ultima parola. Di fronte a questa situazione comunque è abbastanza inverosimile che venga lasciato correre. Anche per la condizione del polso, che comunque gli provoca dolore" ha aggiunto il dottor Zasa.