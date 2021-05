Bagnaia: "Fabio il favorito, noi siamo vicini come passo"

Nella giornata da record firmata Fabio Quartararo c’è un Francesco Bagnaia che non molla niente. Il pilota della Ducati, infatti, è riuscito a strappare in qualifica il secondo crono in 1’45’’417 pagando 2 decimi di ritardo dal leader del campionato.

Pecco, nonostante abbia perso molto nel T3, è riuscito a sfruttare al meglio la cavalleria della sua Desmosedici riuscendo a conquistare la prima fila nei secondi finali del turno.

Il pomeriggio del Mugello, però, non è stato assolutamente facile per Bagnaia. Il turno delle FP4 è iniziato in ritardo a causa del tremendo incidente avvenuto in Moto3 che ha visto sfortunato protagonista Jason Dupasquier, elitrasportato presso l’ospedale di Firenze.

Pecco non ha nascosto di essere rimasto particolarmente scosso dalle immagini e di aver avuto bisogno di un po' di tempo per trovare la concentrazione necessaria per affrontare le qualifiche.

“Le FP4 non sono state facili mentalmente. All’inizio non ero concentrato perché pensavo all’incidente che era accaduto in Moto3. Mi è dispiaciuto molto e mi auguro che Jason stia bene. So che è entrato in sala operatoria. Dopo sono riuscito a trovare un po' di concentrazione e pensare solo alla moto”.

Il miglior giro di Bagnaia ha consentito a Zarco di ottenere il terzo tempo in classifica grazie alla scia dell’italiano. Il pilota ufficiale della Ducati si è lamentato di questa strategia adottata da parecchi piloti già dalle FP3, e replicata da Aleix Espargaro nella prima parte del turno, ma ha cercato di pensare soltanto a svolgere il proprio lavoro.

“Purtroppo in qualifica ho fatto un po' di fatica col traffico, ma sono riuscito ad ottenere il miglior risultato possibile. Quando sono sceso in pista avevo sei piloti dietro di me ed ho cercato di non aiutarli, ma era difficile. Era già capitato questa mattina con Marquez e pomeriggio si è ripetuto con Espargaro. Ad ogni modo sono riuscito a fare un buon giro”.

Chi ha davvero impressionato oggi è stato Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha è stato l’unico pilota in grado di girare sul 45’’1 ed è il candidato numero uno alla vittoria domani.

Bagnaia si è detto consapevole dello stato di forma dell’attuale leader della classifica, ma ha sottolineato come il suo passo sia molto vicino a quello di Quartararo.

“Penso che Fabio sarà il rivale più duro domani, ma noi ci proveremo. A livello di passo abbiamo un ritmo simile e con gomme usate ho anche un minimo vantaggio”.

Le previsioni meteo per domani non portano pioggia, ma è possibile che le temperature attese per la gara siano leggermente più basse di quelle registrate oggi. Se così fosse per la Ducati ci sarebbe un ulteriore motivo per sperare in un risultato di rilievo.

“Se ci fosse il fresco le nostre possibilità migliorerebbero. Siamo quasi al limite con la gomma anteriore. Dovremmo usare la dura, ma al momento non è la scelta ideale perché non mi aiuta molto a chiudere le curve”.

