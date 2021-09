Bagnaia: "Da Aragon mi trovo alla perfezione con la Ducati"

Terza pole in MotoGP, seconda consecutiva, e nuovo record del circuito di Misano. Per Pecco Bagnaia questo resterà un sabato da ricordare. Il pilota della Ducati è riuscito ad imporsi di forza sul giro secco e ribaltare i pronostici che fino a pochi minuti dal termine vedevano Fabio Quartararo favorito per la pole.

Bagnaia, invece, è riuscito ad estrarre il massimo potenziale dalla sua Ducati nel secondo run e regalare al pubblico un giro capolavoro concluso con il crono di 1’31’’065.

A conferma dell’impresa compiuta oggi in pista da Pecco si possono controllare i distacchi inflitti al resto del gruppo. Jack Miller, bravo nello scavalcare Quartararo nelle battute conclusive, è secondo a due decimi e mezzo, mentre il leader della classifica, protagonista di una caduta nell’ultimo tentativo, è terzo a 3 decimi di ritardo.

“Sono molto contento, è già da 4 weekend che stiamo lavorando bene e da Aragon mi trovo benissimo con la moto e non abbiamo più toccato nulla. Su una pista di casa, poi, c’è sempre uno stimolo in più per noi”. Sono state queste le prime parole pronunciate da Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

Pecco ha poi spiegato la strategia adottata oggi in qualifica ed il differente approccio scelto per il secondo run che alla fine ha pagato.

“Sono partito il prima possibile perché sapevo che poteva arrivare la pioggia e perché non volevo essere seguito da molte moto. Sono entrato in pista concentrato ed ho spinto da subito nell’out lap per scaldare la gomma anteriore. Credo che sia stato il fattore chiave per ottenere questo tempo”.

“Nel primo run sono entrato in pista un po' più piano e la gomma anteriore per i primi due giri non era ancora pronta”.

Nei minuti conclusivi del turno sul circuito di Misano sono arrivati dei nuvoloni neri che hanno poi riversato qualche goccia di pioggia nei minuti iniziali delle qualifiche della Moto2. Per domani il meteo rappresenta ancora una grande incognita, ma Bagnaia ha ammesso di non avere preferenze tra pista asciutta o bagnata.

“Siamo pronti in tutti le condizioni, sia asciutto che bagnato, ma preferirei disputare una gara asciutta perché con la pioggia è più facile commettere errori”.

Dopo aver rotto il ghiaccio con il primo successo in MotoGP conquistato lo scorso weekend ad Aragon, Pecco sarà pronto a concedere il bis? Il pilota della Ducati spera di poter replicare quanto accaduto domenica scorsa, magari con una gara in solitaria.

“E’ difficile prevedere cosa accadrà domani. Se dovessi riuscire a partire bene mi piacerebbe spingere ed imporre subito il passo così come fatto ad Aragon. Qua è un po' più semplice la gestione gomme rispetto allo scorso weekend, ma fisicamente è più dura perché Misano è una pista molto tecnica e ci attendono 26 giri”.

Francesco Bagnaia, Ducati Team 1 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 2 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 3 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 4 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 8 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 11 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 14 / 14 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images