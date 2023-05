Bagnaia: "Come posso suggerire di creare differenze tra moto factory e satellite?"

Il Gran Premio di Francia non piace molto al campione in carica, che l'anno scorso è caduto a terra mentre lottava per la vittoria con Enea Bastianini, e domenica scorsa ha subito la stessa sorte quando si è scontrato con Maverick Vinales. Dopo la gara, l'italiano ha parlato con i giornalisti come di consueto, e gli è stato chiesto di suggerire una soluzione per fermare l'accumulo di incidenti nei primi giri, frutto dell'aggressività che si è concentrata.

"Gli incidenti sono in aumento, dipende dai circuiti? Come la leggi?", è stato chiesto letteralmente a Bagnaia. La risposta del pilota Ducati è trascritta testualmente qui: "Dal mio punto di vista, negli ultimi due anni abbiamo cercato di vincere nei primi giri. E un pilota che è dietro, che non ha il potenziale per stare davanti, cerca di superare sei piloti alla volta. Non funziona così. Tutti andiamo al massimo e, se freno al limite, cercare qualcos'altro è sbagliato. Ancora di più nella prima fase delle gare. La maggior parte degli incidenti avviene all'inizio, perché c'è troppa agitazione. Con la struttura che abbiamo oggi, ogni moto può vincere. Dobbiamo pensarci, perché non è uno scenario sicuro. Dalla prima all'ultima moto, tutte possono vincere. Non ci sono più i sei o sette decimi che c'erano prima tra le moto ufficiali e quelle satellite. I "Fantastici Quattro" (Rossi, Pedrosa, Stoner e Lorenzo) sono emersi perché erano i migliori e perché avevano le moto ufficiali. Gli altri erano molto indietro perché non avevano il potenziale per stare davanti, e nemmeno il livello tecnico. Ora il livello è estremo, tutto è spinto al limite [...]. Dobbiamo recuperare un po' di quella differenza tra le moto ufficiali e quelle dei clienti, o trovare una soluzione per evitare certe situazioni".

A seguito di queste dichiarazioni, Hervé Poncharal, Presidente dell'Associazione dei Team (IRTA) e Team Manager del team Tech3, ha interrogato direttamente il pilota torinese, con commenti amplificati dal sito ufficiale del campionato. Il dirigente francese si è spinto a definire la testimonianza di Bagnaia "un'enorme stronzata", proveniente da chi è passato dalla Moto3 e dalla Moto2 a un team indipendente di MotoGP (Pramac), dove ha avuto a disposizione materiale "di alto livello".

Giovedì, il leader del Campionato del Mondo ha parlato con Motorsport.com durante una pausa dall'allenamento al Mugello in sella alla Ducati Panigale V4, e ha chiarito quanto aveva detto la domenica precedente.

"Ciò che è stato pubblicato è fuori contesto a causa dell'interpretazione che alcuni ne hanno dato. Mi è stato chiesto di parlare di sicurezza e delle ragioni dell'aumento degli incidenti e ho semplicemente cercato di fare un'analogia, dicendo che prima non succedeva. Credo che anni fa ci fossero meno contatti perché c'era molta differenza tra i primi piloti e gli altri. Ora è tutto molto più compatto. Io stesso, che sono arrivato in MotoGP con un team satellite (Pramac), come posso suggerire di creare differenze tra le moto ufficiali e quelle satellite?", ha detto Bagnaia.

"L'aumento del numero di cadute è dovuto alla grande parità nel Campionato del Mondo. Siamo tutti più vicini e freniamo tutti al limite. Anche quando si parte dalle retrovie e si sa di non avere il passo per stare davanti, si cerca di guadagnare più posizioni possibili alla partenza per sfruttare al meglio le nuove gomme. Ecco perché ci sono così tanti incidenti nella prima parte della gara", ha detto l'italiano, che si è sentito ferito dal modo in cui la questione è stata interpretata e trattata.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Marc Fleury

"Dopo Le Mans mi sono scollegato per tre giorni, senza telefono, e quando mi sono ricollegato mi sono reso conto della polemica che si era generata con Poncharal, ingigantita dal sito ufficiale del campionato. La palla si è ingrossata sempre di più quando in nessun momento ho fatto commenti per creare polemiche. Al contrario, perché sono consapevole che si tratta di una questione molto seria come la sicurezza. Purtroppo stiamo entrando in una dinamica in cui alcuni preferiscono cercare la polemica piuttosto che parlare di chi vince o delle belle battaglie che si svolgono in pista", ha detto il numero 1, che si dice stanco di dover chiarire cose che ritiene scontate.

"Ultimamente si parla troppo di argomenti che non sono di mia competenza. Sono un pilota, sono innamorato di questo sport e il mio unico obiettivo è vincere le gare e lavorare insieme alla mia squadra. D'ora in poi parlerò solo di questo sport, che è quello che conosco meglio, e lascerò il resto agli altri. Sono stanco di dover giustificare ogni parola che viene presa fuori dal contesto come pretesto per aprire una polemica", ha detto Bagnaia.