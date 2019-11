Avintia rinnova con Ducati con un upgrade tecnico

In attesa di capire se Johann Zarco cederà o meno alla corte dei giorni scorsi, in casa Avintia Racing ieri è arrivato un annuncio importante: la squadra spagnola ha prolungato per altri due anni il suo rapporto con la Ducati, ma soprattutto ha stretto ulteriormente la partnership dal punto di vista tecnico.

Nella prossima stagione, infatti, nel box ci saranno due Desmosedici GP in versione 2019. Un upgrade rispetto ai piani iniziali, che ne prevedevano solamente una affiancata da una più vecchia GP18.

Questo probabilmente va letto come un segno di avvicinamento ad un accordo con il pilota francese, visto che la Casa di Borgo Panigale gli avrebbe promesso un supporto tecnico ed ingegneristico di livello nell'incontro con il direttore generale Gigi Dall'Igna e con il direttore sportivo Paolo Ciabatti andato in scena ieri a Valencia.

Il due volte campione del mondo della Moto2 si è preso qualche giorno per riflettere e prendere la sua deicisione, quindi ora non resta che attendere.