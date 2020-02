Avintia ha presentato il team e la livrea per il 2020

La stagione MotoGP sta per iniziare e le squadre continuano a svelare le moto che scenderanno in pista in questo 2020. Ad Andorra il team Reale Avintia Racing ha presentato la Ducati Desmosedici GP19 che sarà affidata a Johann Zarco e Tito Rabat.

Nella cornice dell’Hard Rock Café di Andorra si è celebrato il 20esimo anniversario del team ed erano presenti anche la squadra KTM Moto3 e la squadra Enérgica Ego Corsa MotoE, che hanno tolto i veli alle moto che correranno i rispettivi campionati.

La presentazione era aperta anche ai fan, che hanno avuto l’opportunità di incontrare i piloti, tra cui Carlos Tatay e Cavi Cardelús. Era invece assente Eric Granado, rimasto in Brasile per prepararsi all’inizio della nuova stagione.