Augusto Fernández: "Acosta merita la MotoGP nel 2024, ma anche io!”

Il Campionato del Mondo di MotoGP è già immerso nella pausa estiva dopo il Gran Premio d'Olanda, e due sono le questioni sotto i riflettori in questi giorni: le concessioni che Honda e Yamaha potrebbero ricevere dal campionato per riguadagnare la competitività persa negli ultimi anni, e la "silly season", quel periodo dell'anno in cui si inizia a speculare su quella che sarà la griglia di partenza della prossima stagione e su quali potrebbero essere i cambi di piloti.

In questo senso, il protagonista principale in questo momento è KTM e il suo team satellite, GasGas. Con tre dei loro posti blindati per la stagione 2024, ovvero quelli di Brad Binder, Jack Miller e Pol Espargaró, che hanno ancora un anno di contratto, il dubbio riguarda la seconda sella Tech3, attualmente occupato da Augusto Fernandez. Nonostante le buone prestazioni del suo anno da rookie, le ambizioni di Pedro Acosta di passare alla classe regina potrebbero portarlo via dalla moto.

Come riporta Motorsport.com, il pilota di Murcia ha deciso di voler fare il salto in MotoGP il prossimo anno indossando l'arancione della casa di Mattighofen, un'opzione inclusa nel suo contratto. Questo costringe la KTM a trovare un posto per il campione della Moto3 nel 2021 e, con solo quattro moto disponibili, tutti si chiedono se alla fine sarà Fernandez a perdere.

Augusto ha parlato del suo futuro al sito ufficiale della MotoGP e, pur riconoscendo di essere sotto pressione per il fatto di non sapere quale sarà il suo futuro, ha rivendicato se stesso dopo i buoni risultati ottenuti nei primi otto round dell'attuale campagna.

"Ogni anno sento la pressione del contratto, quindi mi concentro su me stesso", ha detto Augusto. "Mi comporto bene sotto questa pressione. Non è che mi piaccia, perché preferirei avere un contratto firmato. Credo davvero in me stesso e nella strada che posso percorrere con una MotoGP. Non sarebbe sufficiente essere in MotoGP, perché non sono qui per questo. Il mio obiettivo è vincere gare e titoli nel Campionato del Mondo. Per me non cambia nulla in termini di prestazioni in pista. Non mi concentro solo sul contratto, ma ogni fine settimana mi concentro sul miglioramento o addirittura sul tentativo di salire sul podio. Cerco di stare davanti, questo è il mio obiettivo".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Inoltre, Fernández ha parlato chiaramente della minaccia di Acosta: "Certo che c'è un pericolo. Pedro è bravo e merita un posto in MotoGP, devo dirlo. Vince gare e lotta per il titolo in Moto2, quindi merita di essere in MotoGP l'anno prossimo... ma anche io", ha detto il numero 37.

Al 25enne è stato chiesto anche del rapporto con i suoi compagni di squadra, non solo con Pol Espargaró, assente per infortunio dal primo Gran Premio dell'anno, ma anche con Binder e Miller, visto che GasGas è ancora una KTM.

"Durante tutta la pre-stagione mi sono paragonato a Pol", ha ammesso Augusto. "Appena sono salito sulla moto, i primi dati che ho guardato sono stati i suoi, nemmeno i miei. Non avere lui è stato complicato", ha detto a proposito della sua assenza.

"Guardo molto gli altri piloti KTM, Jack Miller e Brad Binder, cerco di copiarli il più possibile. Sono molto diversi tra loro e anche rispetto a me. Il mio stile di guida è incomparabile con quello di entrambi, quindi è difficile analizzare tutto, perché sono alto, ho avuto problemi di peso in Moto2 nel 2022. Mi sento più a mio agio in MotoGP che in Moto2", ha continuato Augusto.

Infine, Fernandez ha ammesso cosa sta trovando più difficile nel suo anno da rookie nella classe regina: "La prima cosa che ho notato di dover migliorare è stata la frenata. In MotoGP devi fidarti dei tuoi freni e usarli per guadagnare tempo. Non era il mio stile in Moto2. Diciamo che è ancora il mio punto debole in MotoGP", ha concluso.