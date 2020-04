Assen: nessuna preoccupazione se saltasse la gara MotoGP

Dopo il recente annuncio del rinvio del Gran Premio di Germania, dovrebbe essere, almeno in teoria, il leggendario TT di Assen previsto per il 28 giugno l’evento inaugurale della stagione MotoGP 2020.

Il governo olandese, però, si sta preparando per adottare ulteriori misure restrittive per fronteggiare la crisi da COVID-19 ed i responsabili del tracciato si sono detti certi che la gara non si svolgerà nella data prevista.

Le nazioni vicine, Germania e Belgio, hanno entrambe optato per estendere il divieto di organizzare grandi raduni fino alla fine di agosto, e si prevede che i Paesi Bassi intraprenderanno un'azione simile e prorogheranno il divieto attualmente in vigore fino all'inizio di giugno.

“Non crediamo di poter ospitare un incontro con 100.000 persone in questo momento”, ha dichiarato l'ex presidente olandese del TT Jos Vaessen al quotidiano olandese Algemeen Dagblad. “Ecco perché Dorna sta lavorando a un calendario di gare alternativo, con inizio ad agosto”.

“Una stagione con 10 gare sarebbe comunque un successo. Anche Assen otterrà uno slot tra metà agosto e la fine di settembre”.

L'amministratore delegato di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha già dichiarato che sarebbe contento se ci fossero solo 10 gare di MotoGP in questa stagione. Questo, però, significherebbe per i promotori dei 10 eventi esclusi dover affrontare notevoli difficoltà finanziarie.

Vaessen, però, si è detto tranquillo anche in caso di cancellazione dell’evento dato che la marea di gente degli anni precedenti ha garantito incassi sufficienti per affrontare anche un momento di crisi.

Il TT è stato un appuntamento fisso nel calendario sportivo olandese dal 1925, e non è stato disputato dal 1940 al 1945 a causa della seconda guerra mondiale. Fa parte del calendario del motociclismo fin dalla nascita del campionato mondiale nel 1949.

“Non noto affatto il panico ad Assen, tutti sono tranquilli”, ha detto Vaessen. “Il TT esiste da quasi 100 anni e ha attraversato molti eventi. Inoltre c'è un bel cuscinetto finanziario perché la gara ha sempre avuto successo. Non ci sono preoccupazioni se dovessimo saltare un anno”.

