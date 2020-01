Arroyo (Dorna): "La MotoGP non perderà Sky Italia"

La MotoGP non lascia l’Italia, ma raddoppia. Su Motorsport.com nei giorni scorsi avevamo indicato i dubbi di Sky Italia all’idea di rinnovare i diritti del MotoMondiale quando i diritti sarebbero scaduti nel 2021.

La televisione satellitare ha registrato un calo di ascolti nella seconda parte della stagione 2019 spiegabile con il dominio di Marc Marquez con la Honda e la parabola calante di Valentino Rossi che l’anno prossimo avrà una moto ufficiale, ma non sarà più parte del team Yamaha factory (la notizia è di oggi), può aver fatto nascere alcuni dubbi sul futuro.

E, invece, per diradare qualsiasi nube è intervenuto Manel Arroyo, direttore generale di Dorna, che ci ha tenuto a fugare ogni incertezza:

“L’accordo con DAZN che trasmetterà in Italia le gare del MotoMondiale per due anni è anche il frutto di una trattativa con Sky Italia che continuerà a proseguire la collaborazione con noi”.

“Le voci di un possibile stop di Sky Italia hanno agitato molto il paddock, mentre sappiamo che c’è un contratto in essere per i prossimi due anni. Avremo tutto il tempo per parlare e si troveranno le giuste condizioni per andare avanti anche in futuro”.

Ora che si è dipanato lo scenario è chiaro ed evidente che l’affiancamento dell’offerta di DAZN a quella di Sky Italia per due anni permette di ridurre i costi dei diritti con la piena soddisfazione di tutti…