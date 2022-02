Arriva il documentario “MotoGP Unlimited”: la première a Madrid e Parigi

Carica lettore audio

La produzione di ‘MotoGP Unlimited’, il documentario dedicato alla MotoGP, è stata affidata a Mediapro e il prodotto verrà trasmesso dalla piattaforma Amazon Prime Video, come anticipato da Motorsport.com già lo scorso mese di marzo. Questa serie è stata registrata durante la stagione 2021 e sarà composta da otto episodi di 50 minuti ciascuno, in cui è compresa la presenza di campioni MotoGP come Valentino Rossi, Marc Marquez, Fabio Quartararo e Joan Mir, tra gli altri. Ci saranno inoltre direttori dei team e figure chiave del paddock.

Il documentario, filmato da The Mediapro Studio, mostrerà agli spettatori ciò che accade nel dietro le quinte, dalle sessioni di allenamento, alle riunioni dei team e il lato sportivo e personale della quotidianità dei protagonisti. Un team di produzione ha potuto seguire i piloti dentro e fuori la pista durante tutta la stagione 2021, mostrando i loro momenti più spettacolari e anche i più emotivi, come l’addio di Valentino Rossi a Valencia o il titolo mondiale di Fabio Quartararo.

I piloti MotoGP e i membri della famiglia del paddock assisteranno alle première che avranno luogo a Madrid e Parigi, in cui verrà trasmesso il documentario che rivivrà i migliori momenti di una stagione indimenticabile e commovente per l’addio di Valentino Rossi. A Madrid si svolgerà una conferenza stampa e verranno trasmessi due episodi il giorno 16 febbraio al Cine Capitol, mentre all’Elysees Biarritz a Parigi saranno trasmessi altri due episodi il giorno dopo, il 17 febbraio.

“MotoGP Unlimited” si ispira in qualche modo alla serie di grande successo “Drive to Survive” dedicata alla Formula 1. Il campionato spera che questo documentario sia un buon richiamo per il pubblico, che in questo modo potrà avere accesso a uno degli sport più spettacolari e appassionanti del mondo.