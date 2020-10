Aragon: le FP3 scattano 30 minuti dopo causa freddo

L'autunno inoltrato sta iniziando a creare qualche problema legato alle temperature alla MotoGP. Questa mattina la Moto3 è andata in pista regolarmente alle 9 a Motorland Aragon, nonostante la temperatura fosse inferiore ai 10 gradi sia per quanto riguarda l'aria che l'asfalto.

Con la colonnina che non era ancora arrivata in doppia cifra per il fondo quando è stato il momento di mandare in pista la classe regina, la Race Direction ha deciso di aspettare che venisse raggiunta almeno questa soglia. Il semaforo verde, dunque, è stato dato alle 10:25.

Visto che le previsioni non sono molto differenti per domani a livello di temperature, è stato deciso con largo anticipo di posticipare tutto il programma della mattina di 30 minuti, con la speranza che alle 9:30, quando a questo punto andranno in pista le Moto3, le condizioni possano essere migliori.

Alle 10:25 poi sarà la volta della MotoGP, che quindi scenderà in pista allo stesso orario di stamani. Infine, i turni della mattinata si concluderanno con la terza sessione di prove libere della Moto2 alle 11:25. Invariati invece per il momento gli orari delle qualifiche.

Ecco quindi come cambierà il programma di domani:

9:30-10:10 - FP3 Moto3

10:25-11:10 - FP3 MotoGP

11:25-12:05 - FP3 Moto2

12:35-13:15 - Qualifiche Moto3

13:30-14:00 - FP4 MotoGP

14:10-14:50 - Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 - Qualifiche Moto2