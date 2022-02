Aprilia vuole tenere Espargaro e Vinales: "La coppia più forte"

Carica lettore audio

L'Aprilia è emersa come la squadra che si è messa maggiormente sotto ai riflettori nel primo test collettivo della MotoGP 2022 a Sepang, mostrando una grande competitività sia con Aleix Espargaro che con Maverick Viñales.

Se è vero che l'aver partecipato allo shakedown - cosa permessa dalle concessioni, di cui gode ormai solo il marchio di Noale - ha sicuramente giocato un ruolo rilevante per le buone prestazioni mostrate sabato con una doppietta, e poi confermate domenica con Aleix che ha chiuso a soli 26 millesimi dal nuovo record della pista stabilito da Enea Bastianini, la Casa italiana ha trasmesso delle sensazioni che non hanno nulla a che fare rispetto a quelle del passato neanche troppo lontano.

In primo luogo, perché la versione della RS-GP che gareggerà nel 2022 è arrivata in tempo per il primo test dell'anno, e perché non è stato rilevato quasi nessun problema di affidabilità importante. E soprattutto perché, a parte l'evidenza riflessa dai tempi, le altre squadre hanno indicato l'Aprilia come la moto che è cresciuta di più nel corso dell'inverno.

Vinales ed Espargaro, due piloti che avevano già diviso il box alla Suzuki nel 2015 e nel 2016, e che Aprilia ha ricongiunto dopo la traumatica uscita dalla Yamaha del pilota di Roses a metà della scorsa stagione, hanno senza dubbio contribuito a queste performance.

Tra l'esperienza e la solidità del #41 ed il talento del #12, Rivola è convinto di avere la coppia più forte tra quelle presenti sulla griglia della MotoGP. "Penso che a livello di piloti, abbiamo probabilmente la coppia più forte del paddock. E lo dico sinceramente. Questo mette pressione su noi tecnici", ha ammesso l'ingegnere italiano a Motorsport.com, in una conversazione avvenuta a Sepang nel fine settimana.

Nella sua posizione di capo, Rivola non ha intenzione di cercare alternative ai suoi due piloti attuali, i cui contratti scadono alla fine di questa stagione.

"Nel caso di Aleix, finché continua ad essere il martello che sta dimostrando di essere, vogliamo che rimanga con noi. Se vuole rinnovare il suo contratto, siamo felici che continui", ha detto Rivola sul pilota di Granollers, che spegnerà 33 candeline il prossimo luglio.

"Penso che sia uno dei piloti più in forma sulla griglia, e vuole vincere con Aprilia a tutti i costi. Questi sono già due elementi molto importanti. Inoltre, ci conosciamo già molto bene e sappiamo leggere le sue reazioni quando a volta si infiamma se qualcosa va storto", ha proseguito a proposito di Vinales, aggiungendo: "Ha l'età perfetta (27 anni) per rimanere con noi per molti anni".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images