La griglia di partenza della stagione 2021 della MotoGP continua a prendere forma. Oggi è stata la volta dell'Aprilia di mettere il suo primo punto fermo per il futuro, annunciando un rinnovo che ormai era nell'aria da diverse settimane: quello di Aleix Espargaro.

Lo stesso spagnolo aveva anticipato a Motorsport.com di essere vicinissimo alla firma un paio di settimane fa, quando era andato a Barcellona per fare il suo ritorno in pista su una RSV4 dopo il lockdown. Del resto, questa sarà già la quarta stagione con la Casa di Noale per il pilota di Granollers e probabilmente lo stimolo più grande a continuare questa avventura è stato il debutto della nuova RS-GP.

Dopo aver faticato nelle sue prime tre annate in Aprilia, infatti, Aleix nei test invernali ha scoperto una moto completamente rinnovata, sia a livello di ciclistica che di motore, con un'aerodinamica innovativa, che si è immediatamente rivelata molto competitiva.

Essendo una moto completamente nuova, c'è ancora qualche problemino di affidabilità da sistemare, ma la cosa più importante per il più anziano dei fratelli Espargaro è che Aprilia Racing ha sfornato una moto competitiva che rappresenta un'ottima base su cui lavorare nei prossimi due anni.

Il contratto firmato infatti è un biennale, ma la sensazione è che, se le cose andranno come sperano entrambe le parti, potrebbe essere il preludio ad un rapporto ancora piuttosto lungo, che potrebbe portare Aleix a concludere la sua carriera nella classe regina difendendo i colori del marchio italiano.

Per quanto riguarda il secondo pilota, l'intenzione dell'Aprilia sarebbe quella di confermare anche Andrea Iannone, ma il futuro dell'abruzzese è legato a doppio filo al verdetto del ricorso al TAS contro la sua squalifica di 18 mesi, che dovrebbe arrivare in estate.

"Sono felice di questa conferma. L’aspetto umano è per me importantissimo e in quattro stagioni Aprilia è diventata la mia seconda famiglia e con questo contratto, che è certamente il più importante della mia carriera, mi hanno dimostrato che sono al centro di questo progetto. A livello tecnico mi hanno convinto la crescita degli ultimi mesi, con l’arrivo di tante forze nuove, e l’esordio della RS-GP 2020 che è andata così bene ai test. Sento che dobbiamo finire il lavoro iniziato questo inverno, non vedo l’ora di ritrovare tutta la mia squadra e gareggiare con la moto nuova, per portare questo progetto dove merita" ha detto Aleix Espargaro.

"Volevamo in tutti i modi la conferma di Aleix e siamo molto contenti che sia arrivata. In un momento di grande fermento del mercato piloti, dare continuità al nostro progetto con un pilota del calibro di Aleix è fondamentale. Con lui, che abbiamo definito il capitano di questa squadra, abbiamo iniziato un progetto totalmente nuovo, coinvolgendo nuove risorse e portando in pista una moto che sembra nata bene. Ora speriamo che porti presto una Aprilia in alto, dove non è mai stata nella storia della MotoGP" ha aggiunto Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing.

Il pilota di Vasto era stato trovato positivo al Drostonalone, uno steroide anabolizzante, in occasione del Gran Premio della Malesia dello scorso anno, ma la stessa sentenza del processo della FIM aveva riconosciuto che si è trattato di una contaminazione alimentare e che quindi non c'era stato dolo da parte di Iannone.

Per questo c'era grande ottimismo in vista dell'appello presentato al TAS, anche se nelle ultime settimane c'è stato un nuovo inserimento della WADA (l'arbitro di parte scelto dalla FIM è un suo uomo di fiducia), che vorrebbe addirittura veder inasprire la sanzione di Andrea per evitare che anche il Drostonalone possa entrare nell'elenco delle sostanze assumibili per contaminazione alimentare.

Dall'esito di questa disputa, dipenderà il futuro di Iannone, ma anche di quello dell'Aprilia, che in caso di conferma della squalifica potrebbe dirottare le sue attenzioni su Danilo Petrucci, recentemente scaricato dalla Ducati. Sempre però che nel frattempo il pilota di Terni non abbia ceduto alla corte della KTM, che lo avrebbe messo in cima alla lista dei papabili per sostituire il partente Pol Espargaro, che nel 2021 si andrà ad accasare alla Honda Repsol.