Aprilia torna a contare su Andrea Iannone, sarà a un evento a Misano

Andrea Iannone è stato sospeso dalla WADA fino a dicembre del 2023 dopo essere risultato positivo al drostanolone alla fine del 2019. Nonostante questa situazione, il pilota di Vasto ha sempre mostrato il desiderio di tornare a gareggiare e anche Aprilia ha mantenuto la sua fiducia in lui.

La Casa di Noale dunque ha deciso di includere anche Iannone in un evento chiamato Aprilia Pro Experience, previsto per l’8 maggio, in cui i piloti amatori riceveranno consigli dai professionisti. Anche Max Biaggi, storico rivale di Valentino Rossi e due volte campione del mondo in Superbike con Aprilia, e Lorenzo Savadori, collaudatore MotoGP e pilota titolare lo scorso anno, avranno questo ruolo durante l’evento.

A Misano, Iannone e i suoi due connazionali supervisioneranno ognuno dei quattro partecipanti per dare consigli, insegnare loro le migliori traiettorie e accompagnarli in pista in quattro sessioni da 20 minuti con l’Aprilia RSV4 Factory. Saranno presenti anche Aleix Espargaro e Maverick Vinales, per dare consigli e condividere la loro esperienza in MotoGP.

Con questo evento, Aprilia dimostra che il legame con Andrea Iannone continua a esserci, anche se l’italiano mantiene un accordo ambivalente con il mondo del motociclismo. Lo scorso anno, il pilota di Vasto aveva confessato a “Il Corriere della Sera” che le gare in televisione gli avevano riaperto una ferita che probabilmente non si rimarginerà più, ma mostrava il desiderio di tornare a gareggiare nel 2024 quando la squalifica finirà.

“Troverò la mia vita un’altra volta, la vita di un pilota”, aveva assicurato Iannone. “Al contrario, avrei già avviato altre attività, come una scuola, per esempio. Più tempo passa, più ho voglia di tornare”, aveva aggiunto.

Durante la maggior parte del 2020, Aprilia ha aspettato una decisione da parte del TAS sulla sospensione di Iannone, che poi è stata confermata. Di fronte a questa situazione, Bradley Smith e Lorenzo Savadori, i due collaudatori, hanno preso il suo posto fino a quando la scorsa estate è arrivato Maverick Vinales.