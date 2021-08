Aprilia: Savadori pronto per Silverstone, domani l'ultimo check

Dopo un anno di assenza forzata, la MotoGP ritorna sull'iconico circuito inglese di Silverstone. Veloce, tecnica ed affascinante, la pista nelle Midlands Orientali è un ottimo banco prova per confermare le qualità della nuova Aprilia RS-GP. Anche i piloti apprezzano il layout di Silverstone, unanimemente considerato un circuito tanto impegnativo quanto coinvolgente.

Nel box Aprilia al fianco di Aleix Espargaro farà il suo ritorno Lorenzo Savadori, assente nella seconda tappa austriaca dopo il brutto incidente nel weekend precedente. L'operazione al malleolo destro è stata superata con successo, ora il pilota attende l'ok dei medici (previsto domani in mattinata) per risalire in sella.

"Silverstone mi è mancata. E' una pista lunga e tecnica, dove puoi veramente sfruttare le prestazioni della MotoGP. L'ultima volta che ci abbiamo corso ero stato piuttosto competitivo in gara e credo anche che si adatti bene alle caratteristiche della RS-GP, quindi non vedo l'ora di tornare in pista", ha detto Aleix Espargaro.

"Non conosco bene Silverstone, non ci corro dal 2013, ma è un circuito veloce e molto bello. L'infortunio è piuttosto recente, domani mi sottoporrò ad un controllo per verificare la situazione e ricevere l'autorizzazione a correre. Non vedo l'ora di tornare in sella per capire come reagirà la caviglia, sia a livello di forza sia di dolore. Ci sarà da stringere i denti ma sono pronto ad affrontare questo weekend", ha aggiunto Lorenzo Savadori.