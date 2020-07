Dopo appena pochi minuti della sessione pomeridiana dei test di Jerez, l'Aprilia #41 di Aleix Espargaro ha iniziato a perdere olio, sporcando l'asfalto del tracciato andaluso.

La sfortuna ha voluto che la Ducati di Danilo Petrucci arrivasse in quel punto ad alta velocità, con il pilota di Terni che è stato vittima di una brutta caduta, nella quale purtroppo si è procurato una contusione cervicale.

La perdita d'olio è solitamente associata ad un motore rotto e quello che montava Aleix era già dotato di una nuova parte che la Casa di Noale aveva sostituito dopo aver chiesto il permesso ai suoi rivali ed all'Associazione del Costruttori. Secondo una fonte esperta di Motorsport.com, si tratterebbe, tra le altre cose, di un elemento importante del motore.

La Gran Prix Commission ha deciso, a seguito della pandemia di Coronavirus e con l'obiettivo di ridurre i costi, di congelare lo sviluppo dei motori fino alla fine del 2021.

Discorso che vale invece solo fino alla prima gara del prossimo anno per KTM ed Aprilia, che godono delle concessioni, e saranno chiamate ad iniziare il campionato con il propulsore di quest'anno, ma poi avranno l'opportunità di svilupparlo.

L'Aprilia aveva rilevato dei problemi di affidabilità sul nuovo motore della RS-GP in occasione dei test pre-campionato in Malesia ed in Qatar. Questo ha portato i tecnici di Noale a chiedere una deroga per l'omologazione del propulsore, concessa poi fino al 29 giugno, proprio per continuare a lavorare sull'affidabilità. Questa proroga però non prevedeva la sostituzioni di parti, ma solo prove di durata.

Proprio per questo, come ha potuto apprendere Motorsport.com, l'Aprilia ha richiesto un incontro telematico con gli altri costruttori per chiedere loro il permesso di modificare questa parte specifica. E, dopo aver trasferito il caso anche alla Federazione, ha ottenuto l'autorizzazione a farlo.

Il motore usato da Aleix mercoledì era già dotato di questa nuova parte e da parte dei tecnici c'è stato un grande sollievo nello scoprire che la perdita d'olio era dovuta ad un manicotto fuori posto e non ad un guasto del motore.

"Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare sul motore nel pre-campionato e alla fine della seconda sessione ci sono stati alcuni problemi. Comunque, credo che la causa sia stata individuata e spero che non si ripeta. Penso che il motore possa offrirci ancora qualcosina che abbiamo in tasca" ha detto Espargaro alla conclusione dei test di mercoledì.

Una giornata che il pilota di Granollers ha chiuso in sesta posizione nella classifica combinata, grazie ad un 1'38"285 realizzato in mattinata. Ennesima conferma del salto prestazionale che la RS-GP sembra destinata a fare in questa stagione.

