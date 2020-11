L'annuncio del prolungamento a quattro anni della squalifica di Andrea Iannone è stato una doccia fredda per l'Aprilia, che sperava che il TAS pronunciasse una sentenza che le avrebbe permesso di rinnovare con il pilota di Vasto per il 2021.

Ma questi quattro anni di stop, fino a dicembre del 2023, mettono inevitabilmente Iannone fuori dall'equazione ed ora l'Aprilia deve cercare un sostituto per completare la propria formazione da afficare ad Aleix Espargaro, confermato fino al 2022.

La lista dei candidati, dopo che Andrea Dovizioso ha rifiutato ogni proposta, è ridotta a tre opzioni e la più promettente sembra essere quella legata a Marco Bezzecchi.

Il pilota riminese, che proprio giovedì compie 22 anni, sta disputando la sua seconda stagione in Moto2, la prima con i colori dello Sky Racing Team VR46.

Domenica scorsa, Bezzecchi ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, in un 2020 che lo ha visto salire sul podio in sei occasioni, piazzandolo al momento al quarto posto, staccato di 29 punti dal leader Enea Bastianini.

Un'altra opzione che la squadra di Noale sta valutando è quella di Tito Rabat, che dopo essere rimasto senza una moto nel Team Esponsorama per il 2021, nonostante abbia un contratto, sta valutando le sue possibilità. Rabat infatti non vuole abbandonare la MotoGP e non è affatto sedotto dall'idea di andare in Superbike.

Il 31enne spagnolo aveva un budget di sponsorizzazione abbastanza grande per mantenere il suo posto in Avintia, denaro che potrebbe essere il suo passaporto per la formazione del Gruppo Piaggio.

Cal Crutchlow, che ha addirittura firmato un pre-contratto con Aprilia per sostituire Iannone nel 2021, è l'opzione che ha perso più slancio negli ultimi giorni.

Il pilota britannico si è impegnato con Aprilia dopo che è stato annunciato che non avrebbe continuato con Honda il prossimo anno. Tuttavia, questo accordo sarebbe scaduto a metà ottobre, quando si sarebbe dovuto conoscere il futuro di Iannone.

Il fatto che il TAS si sia preso tempo fino ad oggi per esprimere il suo verdetto ha invalidato questo accordo e, nel frattempo, la Yamaha ha offerto al pilota britannico la posizione di test rider. Un accordo che si suppone sia stato firmato da entrambe le parti lo scorso fine settimana, durante il Gran Premio d'Europa a Valencia.

Quello che resta da vedere ora è se Cal ha incluso una clausola di uscita nel caso in cui ricevesse un'offerta per correre come pilota titolare nella prossima stagione, o al contrario, proseguirà con l'idea di prendere il posto di collaudatore del marchio di Iwata al posto di Jorge Lorenzo.