Aprilia: a Valencia correrà ancora con la livrea (Red)

Il Circuito Ricardo Tormo di Valencia si prepara ad accogliere l'atto finale della stagione MotoGP 2019. Per Aprilia Racing, come accaduto negli ultimi anni, sarà un appuntamento speciale, le RS-GP di Espargaró e Iannone saranno in gara nella livrea totalmente rossa di (RED), per sostenere l’organizzazione fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006.

Negli ultimi tre anni la collaborazione del Gruppo Piaggio con (RED) ha assicurato più di un milione di giorni di cura per la prevenzione della trasmissione alla nascita del virus HIV da madri a figli.

In tredici anni (RED) ha contribuito per oltre 600 milioni USD al Global Fund per la lotta all’AIDS. Gli aiuti hanno coinvolto più di 140 milioni di persone grazie ad attività di prevenzione, cure, consulenze e servizi di assistenza, con una attenzione particolare ai paesi con una alta percentuale di virus HIV trasmesso da madre a figlio. E’ una grande battaglia di civiltà sulla quale tutta la comunità del Motomondiale e tutti gli appassionati di motociclismo possono contribuire a tenere alta l’attenzione, con l’obiettivo straordinario di regalare ai nostri figli il sogno di una AIDS Free Generation.

Aleix Espargaro: "Scendere in pista coi colori di (RED) sarà una iniziativa importante e sono onorato di dare il mio contributo. Dal punto di vista sportivo dobbiamo provare a chiudere questa stagione nel migliore modo possibile. Non è stato un campionato semplice ma ora è il momento di affrontare bene l’ultima gara di Valencia e iniziare dal giorno dopo a lavorare sulla nuova stagione".

Andrea Iannone: "Tornare a correre in Europa, in condizioni normali, potrebbe essere un piccolo aiuto per noi dopo aver faticato a Sepang. Ce la metteremo tutta per fare una bella gara ma i nostri occhi sono ovviamente puntati su quello che succederà dopo Valencia, siamo decisi a fare un passo avanti importante dopo aver concluso al meglio questo 2019. E correre con la livrea (RED) sarà un bel modo per chiudere la stagione, aiutando tutti gli appassionati di MotoGP a non dimenticare una battaglia così importante".