Antipasto MotoGP: tre ore di test domani a Jerez

La prima gara della stagione 2020 della MotoGP avrà un aperitivo interessante nella giornata di domani, con in pista tutte e quattro le categorie che prenderanno parte al Gran Premio di Spagna, MotoE compresa, per una giornata di test che consentirà a tutti di togliersi di dosso la ruggine di quattro mesi lontani dalle proprie moto a causa della pandemia del Coronavirus.

Solo i piloti di KTM ed Aprilia, essendo gli unici due costruttori che godono delle concessioni, hanno avuto modo di effettuare un paio di test, il più recente a Misano il mese scorso, al quale avevano partecipato anche Ducati e Suzuki, ma solo con i collaudatori Michele Pirro e Sylvain Guintoli.

Per tutti quanti sarà anche un'occasione utile per prendere le misure alle condizioni climatiche particolari con cui dovranno fare i conti nel weekend: solitamente, a Jerez si corre ai primi di maggio e si fanno i test a fine novembre. A metà luglio, dunque, si troverà un caldo infernale e questa non sarà una variabile banale da gestire.

I piloti della classe regina avranno a disposizione due sessioni di 90 minuti ciascuna: la prima dalle 10 alle 11:30 e la seconda dalle 14:00 alle 15:30. Due i turni da 40 minuti a disposizione di Moto2 e Moto3, mentre saranno da 30 quelli riservati alle MotoE, che però scenderà in pista per ben tre turni.

Di seguito, ecco il programma completo della giornata:

8:30-9:00 - MotoE

9:10-9:50 - Moto3

10:00-11:30 - MotoGP

11:40-12:20 - Moto2

12:30-13:00 - MotoE

13:10-13:50 - Moto3

14:00-15:30 - MotoGP

15:40-16:20 - Moto2

16:30-17:00 - MotoE

