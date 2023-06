Andrea Dovizioso nominato MotoGP Legend: "Non me l'aspettavo"

"Per come sono fatto io, quasi mi imbarazza entrare in mezzo ai quei nomi". Ne ha viste tante Andrea Dovizioso nella sua lunga carriera nel Motomondiale, ma anche lui non è riuscito a nascondere l'emozione quando oggi al Mugello è entrato ufficialmente a far parte delle MotoGP Legends. Un onore che la Dorna non riserva a tutti e proprio per questo il forlivese è parso quasi timoroso ad andare a mettere il suo nome accanto a quello di colleghi del calibro di Giacomo Agostini, Valentino Rossi e Mick Doohan, per citarne solamente tre dei più importanti.

Magari non sarà uno dei piloti più vincenti della storia, perché il titolo iridato lo ha conquistato solo nella 125cc, ma nella parte finale della sua carriera ha sicuramente lasciato un segno anche in MotoGP, sfiorando il titolo nel 2017 con la Ducati e confermandosi vice-campione del mondo nei due anni successivi, arrivando a totalizzare 15 vittorie nella classe regina. Ma se è stato scelto per questo riconoscimento, è anche per l'aspetto umano, come ha spiegato il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

"Sei un grande pilota, ma una persona ancora migliore, il nostro rapporto è sempre stato fantastico. Ci hai detto molte cose e la tua presenza nella Safety Commission è stata importante per noi, e voglio ringraziarti anche per questo... la tua presenza è sempre stata di grande aiuto. Hai saputo darci molte idee e l'unica cosa che posso dire è che è un grande onore per me inserirti nella Hall of Fame. Grazie, Andrea", ha detto Ezpeleta.

Non ha caso, "Dovi" ci ha tenuto a ringraziare il numero uno del paddock della MotoGP: "Quello che ha detto non è retorica, perché questa cosa me l'aveva già detta di persona. Poi sentirlo dire da Carmelo, per il ruolo che ha, per me è molto importante. Voi le Safety Commission non le vedete e succedono tante cose, che fanno venire fuori i veri caratteri ed i veri atteggiamenti dei piloti. Pensate con quanti piloti hanno avuto a che fare in questi anni, quindi sentir dire queste cose da lui è speciale".

Con grande umiltà, poi ha spiegato di essere rimasto molto stupito quando la Dorna gli ha comunicato che lo avrebbe inserito nella Hall of Fame del Motomondiale.

"Sono rimasto molto sorpreso, perché non me l'aspettavo. Un po' per il mio carattere tendo a sminuire le cose che faccio, quindi non mi sentivo così importante da dover vincere questo premio. Normalmente, quando ti ritiri la gente tende a dimenticarsi di te in fretta, invece mi sono trovato nella situazione opposta: in giro mi ferma molta più gente ora che negli anni in cui correvo. La mia sensazione è che ora che non ho più la possibilità di correre, la gente si è resa conto che gli è piaciuto tanto quello che sono stato capace di fare. Ho collegato questo aspetto a questo premio, perché se andiamo a vedere i campionati vinti, ne ho solo uno".

Riguardando alla sua carriera, l'aspetto che lo rende più orgoglioso non sono i successi che è riuscito a conquistare, ma la sua capacità di non arrendersi mai nei momenti difficili ed arrivare verso la fine a battagliare per il titolo.

"C'è tanta soddisfazione, perché se uno va a guardare la mia carriera, non sono stato il pilota più forte che arriva e domina. Ho preso un fracasso di batoste per gli avversari che ho avuto in tutta la mia carriera e sono riuscito a non affondare. E addirittura a crearmi una situazione dove mi sono giocato il Mondiale per tre anni. Quando guardo la mia carriera, è questo aspetto che mi soddisfa di più, a parte le lotte e le vittorie, che sono stupende. Ma è quella cosa lì che ha fatto la differenza nella mia carriera, perché riuscire a rimanere per 20 anni a questo livello, con questi avversari e prendendo paga, mentalmente è devastante, però lavorando ho sempre avuto intorno a me professionisti e persone che mi hanno aiutato tanto a lavorare su questi aspetti, e questo ha dato i frutti".

Infine, quando gli è stato chiesto se tornerebbe a lavorare in MotoGP, magari in veste di responsabile della Race Direction, team manager o responsabile dei piloti, ha aggiunto: "In questo momento nessuno dei tre, altrimenti l'avrei fatto. E' un momento di transizione per me ed ho già deciso di impegnarmi nel mio progetto, che è molto grosso. Non posso vivere qualche giorno su questo e poi passare ad altre cose, perché le cose vanno fatte bene. Diciamo che se prendi un ruolo nella MotoGP, ti riempie tutto l'anno e va fatto bene. Poi dipende di che marchio stiamo parlando, ma forse il team manager, anche se non lo farei in questo momento".